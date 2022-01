Edge: le password si possono aggiungere manualmente

Microsoft Edge è stato recentemente al centro di numerose discussioni relative al modus operandi dell'azienda madre di imporre l'uso del browser sul suo più recente sistema operativo, ma di questo navigatore non si parla solo e sempre male, ovviamente, in special modo quando vengono introdotte nuove funzioni.

Edge Canary 99.0.1124.0 fa salvare manualmente le password

Al riguardo, nel corso delle ultime ore è emerso che nelle prossime versioni di Edge farà capolino una feature particolarmente interessante per coloro che hanno l'abitudine di salvare le credenziali di login dei siti direttamente nel browser: il navigatore di casa Microsoft permetterà infatti di salvare manualmente le proprie password.

A riferire la cosa è stato un utente su Reddit che ha notato la disponibilità della nuova funzione nella versione 99.0.1124.0 di Edge Canary. Da tenere presente che la versione Canary del browser è tre relase avanti rispetto a quella stabile, ma le versioni principali vengono rilasciate ogni quattro settimane, per cui non dovrebbe volerci ancora molto per vederne l'implementazione in via ufficiale.

La funzionalità risulta essere già implementata nel browser, per cui non occorre apportare modifiche alle impostazioni. Per aggiungere manualmente le password basta infatti premere sul pulsante Menu in alto a destra, quindi sulla voce Impostazioni che si trova nel menu visualizzato, selezionare la voce Profili dalla barra laterale della scheda che si apre, poi il pulsante Aggiungi password collocato a destra, compilare il modulo proposto con indirizzo del sito Web di riferimento, username e password e salvare il tutto facendo clic sul pulsante Salva.

La medesima feature è stata introdotta a novembre scorso anche in Chrome Canary, ma in tal caso per poterne fruire era necessario intervenire dalla sezione tramite cui si possono attivare le funzioni extra, raggiungibile digitando la stringa “chrome://flags” nella barra degli indirizzi del programma.