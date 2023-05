Edge: Microsoft aggiunge una modalità specifica per i giochi

Interessanti novità sono in dirittura d’arrivo per tutti gli utilizzatori di Edge che sono soliti sfruttare il browser pure per i giochi. Il colosso di Redmond pare avere particolarmente a cuore questo aspetto e infatti sta testando una nuova funzione per il suo navigatore che si rivolge specificamente alla community dei videogiocatori.

Edge for Gamers è qui!

Andando più in dettaglio, in un recente aggiornamento di Edge sul canale Canary è stata implementata questa nuova funzionalità denominata Edge for Gamers, la quale dovrebbe fornire un’esperienza migliorata per i videogiocatori, con un home page dedicata ai giochi, una modalità efficienza per garantire migliori prestazioni del computer (riducendo l’uso della CPU da parte del navigatore e permettendone un maggiore impiego nelle sessioni di gioco attive) e temi di gioco speciali per il browser.

Ad individuare la nuova funzione di Edge è stato l’utente Leopeva64 su Twitter. È accessibile facendo clic sull’opzione Aspetto nelle Impostazioni di Edge.

There is a new 'Edge for Gamers' toggle on the Appearance page (Canary), after enabling it you are automatically redirected to the themes section of the Add-ons Store and the Discord and Twitch apps are also automatically added to the Sidebar: pic.twitter.com/6KWdpk2hPQ — Leopeva64 (@Leopeva64) May 13, 2023

Leopeva64 segnala altresì che quando la funzione è abilitata anche la modalità scura di Edge viene attivata automaticamente. Inoltre, vengono caricate automaticamente nella barra laterale le app Windows Discord e Twitch.

Considerando il fatto che la nuova funzione è stata resa disponibile sul canale Canary del browser, molto probabilmente saranno apportate ulteriori modifiche prima che possa venire sfruttata da tutti. Non è neppure da escludere l’ipotesi che, in caso di problemi o di scarso entusiasmo da parte degli utenti, Microsoft possa valutare di rimuovere del tutto la funzionalità, per cui potrebbe non fare mai capolino nella relase stabile.