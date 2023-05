Edge: Microsoft aumenta il limite gratuito della VPN a 5 GB

Lo scorso anno, Microsoft ha provveduto ad avviare i test per la funzione di VPN (Virtual Private Network) integrata direttamente nel suo browser Edge. Ora ci sono interessanti novità al riguardo, più precisamente in merito al consumo massimo gratuito della quantità di dati consentita su base mensile.

Edge: 5 GB gratuiti per la VPN

Il servizio in questione, denominato Secure Network e basato sull’infrastruttura di Cloudflare, funziona in maniera pressoché simile a qualsiasi altra VPN della concorrenza (come ad esempio quella di Proton VPN), ma ovviamente risulta profondamente integrato con il navigatore. Si può adoperare gratis e sino a questo momento consentiva di consumare 1 GB di dati al mese. Adesso, però, tale limite è stato innalzato e vengono messi a disposizione da Microsoft 5 GB, che dovrebbero essere sufficienti per la navigazione base della maggior parte degli utenti.

Ad accorgersi della cosa è stato l’utente Leopeva64-2 su Reddit, il quale segnala che nelle ultime versioni di Edge disponibili nel canale Canary, il limite di dati mensili che Secure Network potrà gestire è stato impostato a 5 GB, appunto.

La novità è disponibile al momento per alcuni utenti Insider, non per tutti, e costituisce indiscutibilmente un considerevole aumento rispetto al limite applicato in precedenza.

Riportiamo di seguito (in forma tradotta) come Microsoft descrive la VPN integrata in Edge nella schermata informativa nelle versioni Canary del browser interessate dalla novità.

Secure Network è una VPN integrata che può aiutare a proteggere la tua connessione di rete dagli hacker online, proteggere dai tracker online e mantenere la tua posizione privata. Otterrai 5 GB di dati Secure Network gratuiti ogni mese quando accedi a Edge con il tuo account Microsoft.

Quando la novità verrà effettivamente resa disponibile per tutti gli utenti al momento non è dato saperlo con precisione, ma se tutto andrà per il giusto verso non dovrebbe essere necessario attenere a lungo.

