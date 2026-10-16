 Edge sostituisce i Preferiti con i Segnalibri in stile Chrome, perché?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Edge sostituisce i Preferiti con i Segnalibri in stile Chrome, perché?

Microsoft Edge elimina i Preferiti e adotta il termine Bookmarks per attrarre gli utenti di Chrome. Ma in italiano la situazione è diversa.
Edge sostituisce i Preferiti con i Segnalibri in stile Chrome, perché?
App e Software Browser
Microsoft Edge elimina i Preferiti e adotta il termine Bookmarks per attrarre gli utenti di Chrome. Ma in italiano la situazione è diversa.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Piccolo cambiamento in arrivo per Microsoft Edge, riguardante una delle funzionalità più utilizzate del browser. Nell’ultima versione Canary, si nota che i Preferiti (Favorites) sono stati sostituiti dai Segnalibri(Bookmarks). Sembra trattarsi unicamente di una modifica di denominazione. L’icona resta la stessa e il funzionamento non dovrebbe cambiare.

Secondo Leopeva64, l’obiettivo è rendere il browser più familiare per gli utenti che passano da Chrome a Edge. Essendo Chrome il leader incontrastato del mercato, non sorprende che Microsoft riprenda parte dei suoi codici affinché non ci si trovi spaesati nel passare dall’uno all’altro.

Da Preferiti a Segnalibri: Microsoft Edge copia (di nuovo) Chrome

Ma questa spiegazione vale solo per gli utenti anglofoni, e forse per altre lingue. Se in inglese si parla di Bookmarks su Chrome, in italiano il termine ufficiale è proprio quello di Preferiti, come su Edge. Sarà interessante vedere se i preferiti di Edge diventeranno segnalibri anche in italiano. In tal caso, si vivrebbe la situazione opposta rispetto al mondo anglofono: Edge e Chrome erano allineati, e non lo sarebbero più dopo l’aggiornamento.

La denominazione Preferiti si è ampiamente imposta sui browser web, mentre all’inizio del secolo si era piuttosto abituati a utilizzare il termine Bookmarks o segnalibri. Mozilla Firefox, che era molto popolare all’epoca prima di essere schiacciato da Chrome e dalle soluzioni basate su Chromium, ricorre peraltro ancora a questo termine di segnalibri.

L’icona a stella è stata inoltre adottata da alcuni social network per salvare i propri contenuti preferiti, dando maggior peso a questo termine rispetto a segnalibri. Edge rimescolerà le carte in tavola sulla questione?

Fonte: Leopeva64 su X

Pubblicato il 16 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft Edge: installazione update senza interruzioni

Microsoft Edge: installazione update senza interruzioni
Firefox, in arrivo il blocco delle finestre private su desktop?

Firefox, in arrivo il blocco delle finestre private su desktop?
Opera permette di bloccare singoli elementi di una pagina

Opera permette di bloccare singoli elementi di una pagina
Microsoft spinge gli utenti a usare Edge: le accuse di Mozilla

Microsoft spinge gli utenti a usare Edge: le accuse di Mozilla
Microsoft Edge: installazione update senza interruzioni

Microsoft Edge: installazione update senza interruzioni
Firefox, in arrivo il blocco delle finestre private su desktop?

Firefox, in arrivo il blocco delle finestre private su desktop?
Opera permette di bloccare singoli elementi di una pagina

Opera permette di bloccare singoli elementi di una pagina
Microsoft spinge gli utenti a usare Edge: le accuse di Mozilla

Microsoft spinge gli utenti a usare Edge: le accuse di Mozilla
Tiziana Foglio
Pubblicato il
16 ott 2026
Link copiato negli appunti