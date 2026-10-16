Edge sostituisce i Preferiti con i Segnalibri in stile Chrome, perché?

Piccolo cambiamento in arrivo per Microsoft Edge, riguardante una delle funzionalità più utilizzate del browser. Nell’ultima versione Canary, si nota che i Preferiti (Favorites) sono stati sostituiti dai Segnalibri(Bookmarks). Sembra trattarsi unicamente di una modifica di denominazione. L’icona resta la stessa e il funzionamento non dovrebbe cambiare.

Secondo Leopeva64, l’obiettivo è rendere il browser più familiare per gli utenti che passano da Chrome a Edge. Essendo Chrome il leader incontrastato del mercato, non sorprende che Microsoft riprenda parte dei suoi codici affinché non ci si trovi spaesati nel passare dall’uno all’altro.

Da Preferiti a Segnalibri: Microsoft Edge copia (di nuovo) Chrome

Ma questa spiegazione vale solo per gli utenti anglofoni, e forse per altre lingue. Se in inglese si parla di Bookmarks su Chrome, in italiano il termine ufficiale è proprio quello di Preferiti, come su Edge. Sarà interessante vedere se i preferiti di Edge diventeranno segnalibri anche in italiano. In tal caso, si vivrebbe la situazione opposta rispetto al mondo anglofono: Edge e Chrome erano allineati, e non lo sarebbero più dopo l’aggiornamento.

La denominazione Preferiti si è ampiamente imposta sui browser web, mentre all’inizio del secolo si era piuttosto abituati a utilizzare il termine Bookmarks o segnalibri. Mozilla Firefox, che era molto popolare all’epoca prima di essere schiacciato da Chrome e dalle soluzioni basate su Chromium, ricorre peraltro ancora a questo termine di segnalibri.

L’icona a stella è stata inoltre adottata da alcuni social network per salvare i propri contenuti preferiti, dando maggior peso a questo termine rispetto a segnalibri. Edge rimescolerà le carte in tavola sulla questione?