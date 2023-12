Editor video con IA facile da usare: Movavi Video Suite è in offerta

Movavi Video Suite è la soluzione giusta per tutti i creatori di contenuti alla ricerca di un editor video completo, ricco di funzionalità e in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per garantire strumenti aggiuntivi all’utente. Il software sviluppato da Movavi è facile da utilizzare e permette la creazione di video di livello professionale anche a chi è alle prime armi.

Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di scaricare la versione gratuita di Movavi Video Suite, in modo da testare le principali funzionalità del software. In alternativa, è possibile acquistare il Video Editor, scegliendo tra versioni in abbonamento annuale e versioni “lifetime” senza costi ricorrenti successivi. Il servizio è disponibile con uno sconto fino 55%.

Per tutti i dettagli è possibile accedere al sito ufficiale di Movavi. È possibile scegliere tra la versione per Windows e quella per macOS in base al sistema operativo utilizzato.

Video editor con AI: prova Movavi Video Suite

L’editor video sviluppato da Movavi, in tutte le sue versioni, mette a disposizione degli utenti vari strumenti avanzati per creare e modificare video con semplicità e con risultati di livello professionale. Le varie funzionalità del software sono potenziate dall’intelligenza artificiale, con cui è possibile, ad esempio, rimuovere il rumore e sostituire gli sfondi.

Gli strumenti di editing, inoltre, sono progettati per essere di semplice applicazione, anche per chi è alle prime armi con le modifiche di video. Non mancano, inoltre, gli strumenti di post-produzione per arricchire i video andando con la correzione del colore e l’aggiunta di vari effetti extra.

Movavi Video Suite è disponibile in versione gratuita oppure con le più complete versioni a pagamento, con possibilità di scegliere tra acquisto lifetime e abbonamento. Per i nuovi utenti, in questo momento, il prezzo è scontato del 55%. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.