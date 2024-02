Edulia, accedi ad oltre 330 corsi con soli 8,40 euro al mese

Hai mai sentito parlare di Edulia Masterclass? Si tratta di una piattaforma online che offre l’opportunità di accedere senza limiti ad oltre 330 corsi dal Sapere Treccani. Un’intera pagina web in cui è possibile trovare corsi di diverse materie: tra queste non possiamo non citarne alcune come Arte, cultura, filosofia, coding e programmazione, business e management, comunicazione e scrittura.

A partire da 8,40 euro al mese puoi dunque scegliere il corso che più preferisci cosi da arricchire le tue attuali conoscenze! Nello specifico, oltre al piano annuale da 8,40 euro al mese, è disponibile la soluzione mensile a soli 12,90 euro al mese.

Se oggi il tuo obiettivo è quello di imparare qualcosa di nuovo affidati a Edulia Masterclass scegliendo subito un corso che ti affascina. Ricorda che edulia Masterclass ha pensato per te dei percorsi che possano guidarti nell’approfondimento di conoscenze e competenze.

Edulia: la soluzione per acquisire nuove competenze

Su edulia ciascun percorso è pensato per favorire un apprendimento costante e continuo nel tempo, con una durata che varia da 4 a 14 ore. Stai cercando di acquisire competenze pratiche per il lavoro? Se la risposta è sì su edulia potrai imparare come gestire un team oppure come sviluppare un’idea e lanciare un prodotto. Se, invece, il tuo obiettivo è quello di investire sulla tua crescita personale, puoi scoprire come scrivere e pensare in modo creativo o approfondire il rapporto tra filosofia, intelligenza artificiale e scienza.

Scegliendo l’abbonamento annuale attualmente in offerta limitata disponibile a 99,90 euro sblocchi tutti i corsi presenti in piattaforma. Il suo funzionamento è semplicissimo:

Scegli i tuoi corsi, salvali nella tua dashboard tra i preferiti e seguili dove vuoi;

Accedi a tutti i corsi presenti in piattaforma per tutta la durata del tuo piano;

Completa i corsi per ottenere badge, certificati e migliorare le tue competenze.

