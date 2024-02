Edulia, la piattaforma con oltre 300 corsi: abbonati a 8,40€

La continua formazione fa parte della tua routine? Con Edulia puoi imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. Se non ne hai mai sentito parlare non preoccuparti perchè abbiamo deciso di dedicargli questo articolo. Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta!

La piattaforma Edulia Masterclass ti consente di impara qualcosa di nuovo ogni giorno accedendo senza limiti ad oltre 330 corsi dal Sapere Treccani. Accedendo alla pagina web dedicata puoi infatti trovare i corsi per te e scegliere il tuo piano preferito a partire da 8,40 euro al mese. Arte, cultura e filosofia, business e management, coding e programmazione, Comunicazione e scrittura, Crescita personale e professionale sono solamente alcuni dei corsi attualmente presenti in piattaforma.

Grazie ad una speciale offerta limitata il piano annuale oggi può essere tuo pagando solamente 8,40 euro al mese mentre il piano mensile è disponibile al costo di 12,90 euro al mese. Scegli subito quello che preferisci!

Edulia: il portale per imparare sempre qualcosa di nuovo

Edulia Masterclass mette a disposizione degli utenti un gran numero di corsi: non a caso, sono stati pensati per neofiti, curiosi, studiosi, appassionati e sognatori. Gli argomenti non sono limitati perchè spaziano dalla A alla Z: puoi scegliere il tema che più ti interessa a partire dal business alla scrittura, dal marketing alla crescita personale, passando per l’arte, lo sport, la musica, la fotografia.

Utilizzare Edulia è semplice perchè i corsi sono registrati e puoi frequentarli quando, come e dove vuoi. Inoltre, impari in modo facile e divertente grazie a una piattaforma interattiva e intuitiva e a fine percorso ottieni attestati e certificati, da condividere sui social e con la tua community. Approfittane subito per imparare qualcosa di nuovo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.