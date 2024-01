EF English: impara l'inglese con un metodo che funziona davvero

Al giorno d’oggi i corsi di inglese che ci vengono proposti sono davvero tanti. Facendo una breve ricerca online, possiamo vedere che le soluzioni pensate per gli utenti che vogliono imparare questa lingua sono tantissime ma, non tutte, rispondono a determinati requisiti. Scegliere un corso progettato nei minimi dettagli e che tiene, dunque, in considerazione le esigenze degli studenti è indispensabile per poter raggiungere risultati ottimali. Per aiutarvi, oggi vogliamo parlare di EF English, il corso di inglese online scelto da 20 milioni di studenti.

EF English si contraddistingue da tutti gli altri perchè è in grado di offrire una metodologia innovativa che supera, dunque, le tradizionali lezioni di lingua. Tuttavia, gli insegnanti EF sono al tuo fianco in ogni fase del percorso. Non a caso, EF mette a tua disposizione insegnanti di inglese con formazione universitaria e certificazioni TEFL o TKT ed insegnanti bilingue che aiutano gli studenti nelle prime fasi dell’apprendimento.

Il metodo pensato da EF ti insegnerà l’inglese e se non sarai soddisfatto dopo le prime 12 settimane, puoi disdire entro un mese ed essere rimborsato. Che aspetti?

EF English: il metodo innovativo per imparare l’inglese

Come saprai, il modo migliore per imparare l’inglese è parlarlo. Alcuni studenti, però, hanno poca fiducia in se stessi quando parlano in inglese. Con EF ti viene data la possibilità di ascoltare nuovi accenti o di imparare da studenti simili a te, il tutto con il supporto di insegnanti qualificati.

Tutto questo ha un prezzo personalizzato. Non a caso, infatti, EF si impegna capire quali sono le tue esigenze prima di calcolare il prezzo più adatto. che aspetti? Rivolgiti oggi stesso a uno dei consulenti linguistici che si occuperà di mettere a punto il piano di studio perfetto per te!

