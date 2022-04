eFootball: Konami sulle maglie del Milan

Un altro brand proveniente dal mondo della tecnologia farà bella mostra di sé sui campi del calcio nostrano. Questa volta non si tratta però di un ennesimo exchange di criptovalute, come accade sempre più spesso, ma di una software house del mondo videoludico: Konami. Lo sviluppatore ha siglato una partnership di lungo periodo con il Milan.

Oggetto della collaborazione è il titolo eFootball. Nota in passato come PES (Pro Evolution Soccer), la simulazione ha cambiato nome nel 2021 abbracciando la formula free-to-play e rinnovando completamente il proprio sistema di gameplay.

Purtroppo però, anziché assestare un duro colpo alla concorrenza di FIFA, gli ha servito un assist a porta vuota: i molti bug del codice lo hanno reso praticamente ingiocabile. La patch 1.0.0 in arrivo la prossima settimana dovrebbe risolvere gran parte dei problemi. Questo il commento di Naoki Morita, European President di Konami Digital Entertainment B.V.

Konami è davvero felice di poter lavorare nuovamente con AC Milan. Essere Principal Partner di uno dei più grandi club europei e avere il nostro logo sui loro training kit è un’occasione incredibile. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il club, per dare vita insieme a una partnership innovativa.

Il training kit dei rossoneri che vedrà protagonista Konami sarà svelato nei prossimi mesi. Sarà utilizzato dagli atleti della squadra maschile sia durante gli allenamenti a Milanello sia prima delle partite. Chiudiamo con le parole di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan.

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Konami, che torna nella famiglia AC Milan come uno dei nostri Principal Partner e come nostro primo Training Wear Partner per il team maschile. Siamo elettrizzati dal potenziale che questa partnership ci offre per aprire nuovi orizzonti insieme, sia come club sia come brand.