Ehiweb: problemi da 4 giorni per un guasto su rete FiberCop

Ehiweb è uno dei migliori provider italiani. Offre un’ottima assistenza e, a differenza di TIM, Fastweb + Vodafone e Wind Tre, non effettua rimodulazioni per “le mutate condizioni di mercato” o per “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti“. Come i concorrenti deve ovviamente utilizzare la rete in fibra ottica di Open Fiber o FiberCop (operatori all’ingrosso). A causa di un problema tecnico sulla rete di FiberCop, l’accesso a Internet non è disponibile da circa 4 giorni per alcuni clienti, tra cui il sottoscritto.

LED lampeggiante e PPPoE timeout

Sono abbonato all’offerta FIBRA 2,5 Giga dal mese di aprile. Tutto ha funzionato perfettamente fino a giovedì 8 ottobre. La connessione a Internet è caduta almeno quattro volte durante quel giorno. A partire dalla sera del 9 ottobre, la linea è definitivamente “morta”. Il LED Power/Internet del router FRITZ!Box 4630 lampeggia e nel log degli eventi viene mostrato l’errore PPPoE: timeout che, appunto, indica l’assenza di connessione.

Un’interruzione così prolungata è sintomo di un problema piuttosto grave. Dalla sera del 9 ottobre sono iniziate le prime segnalazioni da parte degli utenti su FibraClick Forum. Come scritto in apertura, Ehiweb offre un’ottima assistenza. Il cliente non deve parlare con Angie o altri fastidiosi e inutili chatbot, ma interagisce con umani tramite telefono, email e WhatsApp. Gli aggiornamenti sul problema tecnico vengono pubblicati sul forum direttamente da Gilberto Di Maccio, CEO e Direttore Commerciale dell’azienda di Bologna.

Il guasto è stato individuato su un apparato di trasporto di FiberCop, uno dei quattro utilizzati da Ehiweb per fornire il servizio al 27% degli clienti. L’origine del disservizio è un problema software. La risoluzione prevede una riconfigurazione manuale delle linee su un nuovo apparato, quindi è una procedura piuttosto lunga.

In attesa del ripristino della fibra ottica si potrebbe sfruttare la connessione mobile (4G o 5G). Ehiweb offre il modem Keenetic Roamer 4G come soluzione di backup. Le prestazioni dipendono però dalla copertura. Il sottoscritto è attualmente collegato in tethering tramite smartphone ad una velocità inferiore alle più scarse linee ADSL di 20 anni fa.