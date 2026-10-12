 Sy Mobile, arriva un nuovo operatore in Italia: cosa sappiamo
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Sy Mobile, arriva un nuovo operatore in Italia: cosa sappiamo

Chi c'è dietro il lancio di Sy Mobile, il nuovo operatore virtuale che si appresta a fare il debutto in Italia: cosa sappiamo al momento.
Sy Mobile, arriva un nuovo operatore in Italia: cosa sappiamo
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Chi c'è dietro il lancio di Sy Mobile, il nuovo operatore virtuale che si appresta a fare il debutto in Italia: cosa sappiamo al momento.
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Il refuso è voluto, è il risultato di una scelta precisa legata alla strategia di comunicazione: Syamo in arrivo. È il messaggio con cui si presenta la homepage del sito ufficiale di Sy Mobile, già raggiungibile all’indirizzo sy-mobile.it. È il nuovo operatore virtuale che quasi certamente a breve farà il suo debutto in Italia. La mascotte è quella visibile qui sotto, una Y animata con tanto di braccia, gambe, occhi e bocca.

La homepage del sito ufficiale di Sy Mobile

Cosa sappiamo sul nuovo operatore Sy Mobile

Non c’entra nulla con Sky Mobile, nonostante l’evidente somiglianza del nome. Come si legge in una postilla riportata sul portale, è controllato dalla società Sales Consulting Italia (salesconsulting.it) e in fase di attivazione.

L’esperienza maturata da Sales Consulting Italia nel mondo delle telecomunicazioni si evolve in un nuovo progetto: Sy mobile, il marchio dedicato al mondo della telefonia e della connettività mobile.

Come ricostruito in modo puntuale nei giorni scorsi dai colleghi di MondoMobileWeb, l’azienda fa parte a sua volta del Gruppo FP73 (fp73.it). È la holding con sede a Verona fondata nel 2020 da Filippo Piccoli, imprenditore tra le altre cose coinvolto nel mondo del calcio con la presidenza del Mantova.

Al momento non è dato sapere quando sarà attivo Sy Mobile e non ci sono informazioni sulle tariffe che proporrà. Non è da escludere un lancio caratterizzato da una strategia aggressiva, soprattutto per incentivare la portabilità da altri operatori.

È da chiarire anche su quale infrastruttura farà leva, in qualità di MVNO (Mobile Virtual Network Operator). A questo proposito, l’ipotesi formulata da MMW è che non sarà quella di TIM, ma più probabilmente una tra le reti di Fastweb + Vodafone o WINDTRE. La presenza di un pallino arancio nell’animazione del sito ufficiale potrebbe far pensare a quest’ultima opzione come quella più accreditata, rappresentando storicamente il colore sociale dell’MNO (Mobile Network Operator).

Fonte: Sy Mobile

Pubblicato il 12 ott 2026

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