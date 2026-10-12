Sy Mobile, arriva un nuovo operatore in Italia: cosa sappiamo

Il refuso è voluto, è il risultato di una scelta precisa legata alla strategia di comunicazione: Syamo in arrivo . È il messaggio con cui si presenta la homepage del sito ufficiale di Sy Mobile, già raggiungibile all’indirizzo sy-mobile.it. È il nuovo operatore virtuale che quasi certamente a breve farà il suo debutto in Italia. La mascotte è quella visibile qui sotto, una Y animata con tanto di braccia, gambe, occhi e bocca.

Cosa sappiamo sul nuovo operatore Sy Mobile

Non c’entra nulla con Sky Mobile, nonostante l’evidente somiglianza del nome. Come si legge in una postilla riportata sul portale, è controllato dalla società Sales Consulting Italia (salesconsulting.it) e in fase di attivazione .

L’esperienza maturata da Sales Consulting Italia nel mondo delle telecomunicazioni si evolve in un nuovo progetto: Sy mobile, il marchio dedicato al mondo della telefonia e della connettività mobile.

Come ricostruito in modo puntuale nei giorni scorsi dai colleghi di MondoMobileWeb, l’azienda fa parte a sua volta del Gruppo FP73 (fp73.it). È la holding con sede a Verona fondata nel 2020 da Filippo Piccoli, imprenditore tra le altre cose coinvolto nel mondo del calcio con la presidenza del Mantova.

Al momento non è dato sapere quando sarà attivo Sy Mobile e non ci sono informazioni sulle tariffe che proporrà. Non è da escludere un lancio caratterizzato da una strategia aggressiva, soprattutto per incentivare la portabilità da altri operatori.

È da chiarire anche su quale infrastruttura farà leva, in qualità di MVNO (Mobile Virtual Network Operator). A questo proposito, l’ipotesi formulata da MMW è che non sarà quella di TIM, ma più probabilmente una tra le reti di Fastweb + Vodafone o WINDTRE. La presenza di un pallino arancio nell’animazione del sito ufficiale potrebbe far pensare a quest’ultima opzione come quella più accreditata, rappresentando storicamente il colore sociale dell’MNO (Mobile Network Operator).