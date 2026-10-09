Viaggi all'estero? Con Saily navighi su Internet senza spendere una fortuna in roaming

Di questi tempi quando si viaggia, specie all’estero, avere internet sullo smartphone è ormai fondamentale: ti serve per consultare mappe, cercare ristoranti, prenotare trasferimenti, tradurre cartelli o semplicemente restare in contatto con amici e familiari a casa. Il problema una volta era legato ai costi del roaming al di fuori dell’Unione Europea, cosa che ti costringeva a cercare SIM locali e perdere tempo con tutte le difficoltà del caso. Saily è nata proprio per semplificare questo aspetto e offre piani dati eSIM flessibili da acquistare online e utilizzare durante il viaggio.

Saily, a differenza di molti servizi concorrenti, offre la possibilità di gestire tutto dallo smartphone: una volta installata la eSIM, puoi aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app senza doverne necessariamente installare una nuova per ogni viaggio. Una comodità da non sottovalutare specie se il tuo viaggio prevede più tappe intermedie o, comunque, molto comoda anche per il futuro.

La gestione dei consumi è trasparente al massimo: Saily ti invia una notifica quando hai utilizzato oltre l’80% dei dati inclusi nel piano, permettendoti di controllare quanto traffico ti rimane e regolarti di conseguenza. In ogni caso, avrai un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat pronta a rispondere a ogni possibile evenienza.

Per iniziare, devi verificare che il tuo smartphone supporti la tecnologia eSIM, anche se ormai lo sono un po’ tutti. A quel punto, puoi scegliere il piano dati per la destinazione, acquistarlo e scaricare l’app Saily. La procedura guidata ti accompagna nell’installazione della eSIM e nella configurazione delle impostazioni necessarie. Il piano si attiverà automaticamente quando arrivi a destinazione oppure 180 giorni dopo l’acquisto: ti conviene quindi controllare i dettagli del piano scelto e completare la configurazione con un po’ di anticipo, così da partire preparato.