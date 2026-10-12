 Iliad Top 230 a 9,99€ al mese per sempre: 230 giga, 5G e minuti illimitati
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Iliad Top 230 a 9,99€ al mese per sempre: 230 giga, 5G e minuti illimitati

La tariffa mobile economica per l'autunno: con Iliad Top 230 puoi avere 230 giga in 5G a soli 9,99 euro al mese per sempre.
Iliad Top 230 a 9,99€ al mese per sempre: 230 giga, 5G e minuti illimitati
Telecomunicazioni
La tariffa mobile economica per l'autunno: con Iliad Top 230 puoi avere 230 giga in 5G a soli 9,99 euro al mese per sempre.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Iliad Top 230 è l’offerta mobile che ti mette a disposizione 230 giga di internet a 9,99 euro al mese per sempre, insieme a minuti e SMS illimitati: una tariffa ideale se navighi molto, guardi video in streaming, utilizzi i social durante la giornata o hai bisogno di utilizzare il tuo smartphone in hotspot per lavoro e studio. E, soprattutto, è una tariffa che ha un prezzo garantito per sempre.

Attiva l’offerta

Iliad offerta 250 giga

Il pacchetto comprende la navigazione in 4G, 4G+ e 5G a seconda dello smartphone a tua disposizione e della zona in cui ti trovi: è chiaro che nelle grandi città avrai il vantaggio di sfruttare la rete di quinta generazione con la massima velocità garantita da Iliad, fino a 2Gbps. Con 230 giga mensili avrai un margine più che sufficiente per le operazioni mensili più comuni, mettendoci dentro anche qualcosa di più. Sono inclusi anche 18GB extra da utilizzare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, utili quando sei in viaggio e che non intaccano il plafond per il suolo italiano.

Per la comunicazione più tradizionale avrai a disposizione invece minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e nell’Unione Europea, compresi minuti illimitati dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Il prezzo, come detto, è di 9,99 euro al mese, senza aumenti programmati del canone e senza costi nascosti. Per l’eventuale superamento mensile dei 230 giga, infatti, sarai avvertito per tempo e potrai decidere se proseguire a 0,90 euro ogni 100 MB oppure attendere la ricarica.

Attiva l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sy Mobile, arriva un nuovo operatore in Italia: cosa sappiamo

Sy Mobile, arriva un nuovo operatore in Italia: cosa sappiamo
SpaceX diventa il quarto operatore nazionale negli USA

SpaceX diventa il quarto operatore nazionale negli USA
Viaggi all'estero? Con Saily navighi su Internet senza spendere una fortuna in roaming

Viaggi all'estero? Con Saily navighi su Internet senza spendere una fortuna in roaming
Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI

Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI
Sy Mobile, arriva un nuovo operatore in Italia: cosa sappiamo

Sy Mobile, arriva un nuovo operatore in Italia: cosa sappiamo
SpaceX diventa il quarto operatore nazionale negli USA

SpaceX diventa il quarto operatore nazionale negli USA
Viaggi all'estero? Con Saily navighi su Internet senza spendere una fortuna in roaming

Viaggi all'estero? Con Saily navighi su Internet senza spendere una fortuna in roaming
Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI

Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
12 ott 2026
Link copiato negli appunti