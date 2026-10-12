Iliad Top 230 a 9,99€ al mese per sempre: 230 giga, 5G e minuti illimitati

Iliad Top 230 è l’offerta mobile che ti mette a disposizione 230 giga di internet a 9,99 euro al mese per sempre, insieme a minuti e SMS illimitati: una tariffa ideale se navighi molto, guardi video in streaming, utilizzi i social durante la giornata o hai bisogno di utilizzare il tuo smartphone in hotspot per lavoro e studio. E, soprattutto, è una tariffa che ha un prezzo garantito per sempre.

Il pacchetto comprende la navigazione in 4G, 4G+ e 5G a seconda dello smartphone a tua disposizione e della zona in cui ti trovi: è chiaro che nelle grandi città avrai il vantaggio di sfruttare la rete di quinta generazione con la massima velocità garantita da Iliad, fino a 2Gbps. Con 230 giga mensili avrai un margine più che sufficiente per le operazioni mensili più comuni, mettendoci dentro anche qualcosa di più. Sono inclusi anche 18GB extra da utilizzare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, utili quando sei in viaggio e che non intaccano il plafond per il suolo italiano.

Per la comunicazione più tradizionale avrai a disposizione invece minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e nell’Unione Europea, compresi minuti illimitati dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Il prezzo, come detto, è di 9,99 euro al mese, senza aumenti programmati del canone e senza costi nascosti. Per l’eventuale superamento mensile dei 230 giga, infatti, sarai avvertito per tempo e potrai decidere se proseguire a 0,90 euro ogni 100 MB oppure attendere la ricarica.