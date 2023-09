Einstein Copilot è il nuovo chatbot di Salesforce

Salesforce continua ad investire nell’intelligenza artificiale generativa. Dopo aver annunciato Einstein GPT per il CRM Customer 360 e Slack GPT, l’azienda californiana ha svelato Einstein Copilot, l’assistente conversazionale che verrà integrato in tutte le applicazioni. È stata inoltre estesa la collaborazione con Google.

Einstein Copilot: chatbot per tutte le app

Einstein Copilot è la prima soluzione che può essere utilizzata in tutte le applicazioni di Salesforce. Ciò permette di velocizzare diverse attività senza interrompere il flusso di lavoro, come avviene con altri assistenti IA separati. L’assistente sfrutta i dati conservati nel Salesforce Data Cloud (dati dei clienti, dati della telemetria, conversazioni di Slack e altri) per generare suggerimenti e contenuti.

Utilizzando il linguaggio naturale, i dipendenti aziendali possono chiedere aiuto al chatbot per completare numerose attività, tra cui generare email per vendite, risposte personalizzate per i clienti e email per le campagne di marketing, gestire il catalogo dei prodotti, scrivere codice e trovare vulnerabilità software.

Le aziende possono personalizzare Einstein Copilot usando Einstein Copilot Studio. Entrambi operano all’interno della Einstein Trust Layer, un’architettura IA che garantisce sicurezza e privacy per i dati e i clienti. Einstein Copilot è attualmente in test per alcuni clienti. Einstein Copilot Studio sarà disponibile in test entro l’autunno.

L’espansione della collaborazione tra Salesforce e Google consentirà invece di integrare Einstein Copilot in Google Workspace e Duet AI nelle applicazioni di Salesforce.