Come vedere Eintracht Francoforte-Napoli in streaming

Eintracht-Napoli è l’ottavo di finale della Champions League che i tifosi partenopei stavano aspettando da mesi. L’attesa è finita: Osimhen, Kvaratskhelia e compagni scenderanno in campo questa sera in terra tedesca, per ipotecare il passaggio ai quarti e continuare a tener vivo il sogno europeo. La cornice è quella dello stadio Deutsche Bank Park, il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 21 febbraio, in contemporanea con quello dell’altro match in calendario, Liverpool-Real Madrid.

Eintracht Francoforte-Napoli: guarda la partita in streaming

I supporter e gli appassionati del grande calcio hanno a disposizione diverse possibilità per guardare la partita, anche in streaming gratis. La prima è quella che passa dalla diretta su Sky. In alternativa, è trasmessa senza richiedere alcun abbonamento premium dalla piattaforma Mediaset Infinity. Chi si trova a casa può inoltre sintonizzare il televisore su Canale 5, dove è visibile in chiaro.

Gli azzurri, conclusa la fase di qualificazione al primo posto del girone A (davanti al Liverpool) e ottenuto il passaggio agli ottavi di finale, dovranno fare i conti con la squadra capace di eliminare Sporting e Olympique Marsiglia piazzandosi al secondo posto del gruppo D (dietro al Tottenham). Il favore dei pronostici pende dalla parte degli italiani, ma in un appuntamento così importante ogni episodio può rivelarsi decisivo.

Così i due allenatori, Glasner e Spalletti, dovrebbero schierarsi in campo al fischio d’inizio: ecco le probabili formazioni.

Eintracht (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Hasebe, Ndicka, Knauff, Kamada, Sow, Max, Lindstrom, Gotze, Kolo Muani;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

