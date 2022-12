Elden Ring: il gioco dell'anno in sconto su Amazon

L’evento Game Awards 2022 ha assegnato a Elden Ring il riconoscimento di gioco dell’anno. La mastodontica opera videoludica di FromSoftware ottiene così il premio che pubblico (quasi 18 milioni di unità vendute) e critica già gli avevano attribuito prima dell’ufficializzazione, fin da poco dopo la pubblicazione avvenuta nel mese di febbraio. E così, se sei alla ricerca di un gioco da regalare a Natale, sai su quale puntare: si trova anche in sconto su Amazon.

The Game Awards 2022: il trionfo di Elden Ring

Proprio nei giorni scorsi, il titolo ha ricevuto l’aggiornamento gratuito Colosseum. Si tratta di un vero e proprio DLC, distribuito senza richiedere alcuna spesa a tutti coloro in possesso del gioco. Tra le novità introdotte figurano arene nelle quali combattere con avversari nelle modalità a squadre e tutti contro tutti. Di seguito il trailer.

Ecco tutte le versioni in sconto di Elden Ring disponibili oggi su Amazon:

L'altro grande protagonista dell'evento è stato God of War: Ragnarok, che porta a casa le statuette per Miglior Narrative, Miglior Colonna Sonora, Miglior Audio Design, Miglior Performance, Miglior Action-Adventure e Premio per l'accessibilità.

Due riconoscimenti anche per Stray (Miglior Indie e Miglior Indie al Debutto), la particolare produzione di BlueTwelve Studio in cui si impersona un gatto.

