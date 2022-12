Elden Ring al prezzo minimo: arriva prima di Natale

Il miglio gioco del 2022, premiato dalla giuria dell’evento Game Awards, è proposto oggi da Amazon al suo prezzo minimo dall’uscita: si tratta ovviamente di Elden Ring, ultima mastodontica fatica videoludica sviluppata da FromSoftware e pubblicata da Bandai Namco.

Fino a 26 euro di sconto su Elden Ring

L’action-RPG nato dalla geniale mente creativa di Hidetaka Miyazaki, osannato da ogni parte, ha ricevuto di recente il corposo aggiornamento gratuito Colosseum che introduce molti contenuti inediti. Ecco tutte le versioni in promozione: meglio approfittarne prima dell’inevitabile sold out, così da essere certi di ricevere il titolo in tempo utile per incartarlo e metterlo sotto l’albero.

Un’altra buona notizia è la consegna garantita prima di Natale, per chi lo ordina subito, così da poterlo mettere sotto l’albero. Il regalo sarà di certo gradito dagli appassionati di gaming.

