Eleganza e Salute Smart con OPPO Watch S a soli 168€ alla festa delle Offerte Prime

OPPO Watch S è un concentrato di eleganza, salute e tecnologia smart! Oggi lo acquisti a un prezzo mai visto grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon. Infatti, proprio in questo momento, te lo aggiudichi a soli 168,99 euro, invece di 199 euro. Una vera bomba da mettere al polso grazie al suo design resistente, bello da vedere e perfetto per qualsiasi occasione dalla più sportiva alla più pettinata.

Lo indossi e te lo dimentichi grazie al suo design ultra-sottile in acciaio inossidabile. In soli 60 secondi direttamente dal tuo polso accedi alla Panoramica Benessere per rimanere aggiornato sul tuo stato di salute, energia e benessere. L’analisi della salute del sonno, realizzata attraverso un accurato monitoraggio del riposo, ti permette di sapere ad ogni risveglio la qualità della notte.

Questo smartwatch avanzato include anche una tecnologia in grado di offrirti un tracking avanzato per gli allenamenti in un display ultra-luminoso fino a 3000 nits. E se hai due smartphone, uno per il lavoro e l’altro per la vita personale, grazie all’associazione Dual-Phone Cross-OS puoi rimanere connesso con tutti e due sul tuo polso.

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