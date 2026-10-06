Eleganza e Salute Smart con OPPO Watch S a soli 168€ alla festa delle Offerte Prime

OPPO Watch S è un concentrato di eleganza, salute e tecnologia smart! Oggi lo acquisti a un prezzo mai visto grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon. Infatti, proprio in questo momento, te lo aggiudichi a soli 168,99 euro, invece di 199 euro. Una vera bomba da mettere al polso grazie al suo design resistente, bello da vedere e perfetto per qualsiasi occasione dalla più sportiva alla più pettinata.
Lo indossi e te lo dimentichi grazie al suo design ultra-sottile in acciaio inossidabile. In soli 60 secondi direttamente dal tuo polso accedi alla Panoramica Benessere per rimanere aggiornato sul tuo stato di salute, energia e benessere. L’analisi della salute del sonno, realizzata attraverso un accurato monitoraggio del riposo, ti permette di sapere ad ogni risveglio la qualità della notte.
OPPO Watch S Smartwatch ECG Acciaio 10Giorni 3000Nits, Silver Gleam
168,99€199,00€-15,08%
Questo smartwatch avanzato include anche una tecnologia in grado di offrirti un tracking avanzato per gli allenamenti in un display ultra-luminoso fino a 3000 nits. E se hai due smartphone, uno per il lavoro e l’altro per la vita personale, grazie all’associazione Dual-Phone Cross-OS puoi rimanere connesso con tutti e due sul tuo polso.
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