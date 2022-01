Stampante 3D a resina in offerta lampo: ADESSO

La tua prima stampante 3D a un prezzo irrinunciabile: oggi ELEGOO Mars 2 è proposta in offerta lampo su Amazon. È l'occasione ideale per chi desidera sperimentare le potenzialità di questa affascinante tecnologia, ma non vuole spendere molto e desidera un prodotto semplice da utilizzare.

ELEGOO Mars 2, la stampante 3D in forte sconto

Si tratta di un modello che basa il proprio funzionamento sulla polimerizzazione UV della resina, dunque molto più veloce nel realizzare gli oggetti in tre dimensioni rispetto a quanto avviene con la tradizionale estrusione dei filamenti. Il volume di stampa si attesta a 129x80x150 millimetri. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Tra le caratteristiche integrate anche il display LCD 2K da 6 pollici per controllare ogni fase del processo in modo intuitivo. Il tutto è racchiuso in un telaio di alluminio solido e resistente nel tempo. Ancora, il serbatoio per la resina fotopolimerica è sostituibile così da prolungare la durata della stampante 3D.

In questo momento hai la possibilità di far tua ELEGOO Mars 2 al prezzo finale di soli 187 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita curata dalla logistica di Amazon.