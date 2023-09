Elemental: guarda subito il film in streaming

Candidato a diventare uno dei film d’animazione migliori di quest’anno, Elemental fa oggi il suo debutto ufficiale su piattaforma: lo puoi vedere subito in streaming su Disney+. Racconta una storia ambientata nella città dove vivono i quattro elementi (fuoco, acqua, terra e aria), rigorosamente separati, affrontando temi importanti e delicati quali la diversità e l’inclusione. Ricordiamo che, ancora per pochi giorni, è possibile approfittare dell’offerta che propone tre mesi di abbonamento a soli 1,99 euro al mese.

Guarda in streaming Elemental

Il lungometraggio è frutto di una produzione costata in totale circa 200 milioni di dollari. Non vogliamo rovinare la sorpresa né l’esperienza di visione, quindi ci limitiamo a proporre di seguito la breve sinossi condivisa dal servizio e il trailer ufficiale pubblicato all’arrivo nelle sale del nostro paese, nel mese di giugno.

In una città dove residenti di fuoco, acqua, aria e terra vivono insieme, un’impetuosa giovane donna e un ragazzo che si lascia trasportare stanno per scoprire qualcosa di fondamentale: quante cose hanno veramente in comune.

L’idea originale è del regista Peter Sohn. La durata si attesta a un’ora e 43 minuti. Dopo una prima accoglienza tiepida riservata dal pubblico nei cinema statunitensi, Elemental ha ottenuto risultati molto buoni. Per quanto riguarda il doppiaggio in italiano, le voci dei personaggi principali sono state affidate a Valentina Romani, Anita Patriarca, Stefano De Martino, Serra Yilmaz, Hal YAmanouchi, Francesco Bagnaia e Francesco Raffaelli.

