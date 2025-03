Elementary OS 8.0.1 nuove correzioni e miglioramenti all'interfaccia

Dopo tre mesi dal rilascio della versione 8.0, gli sviluppatori di elementary OS, una delle distribuzioni Linux basate su Ubuntu, ha distribuito il primo aggiornamento della serie 8.x, ovvero Elementary OS 8.0.1.

Elementary OS 8.0.1: lunga lista di migliorie e correzioni all’interfaccia e al sistema

Le novità più importanti introdotte da Elementary OS 8.0.1 interessano l’AppCenter, che visualizza ora i colori del logo di sistema in maniera corretta quando è attiva la modalità scura, oltre agli screenshot che garantiscono adesso una coerenza delle immagini tra i diversi temi.

Sono stati anche migliorati i risultati di ricerca, ora più rapidi, e viene introdotto un sistema di recupero più ordinato da usare quando la cache dell’AppCenter viene svuotata.

Inoltre, gli sviluppatori che testano le loro app localmente possono ora beneficiare di un caricamento migliorato dei metadati attraverso l’opzione del terminale “–load-local”.

Il lavoro ha riguardato molto anche l’applicazione Files, con una mezza dozzina di problemi risolti che erano stati segnalati dalla comunità, tra cui difficoltà di scorrimento dopo l’eliminazione e file che scompaiono quando trascinati su unità non montate.

Altri cambiamenti di Elementary OS 8.0.1 riguardano il sottomenu “Nuovo file” rispetta ora la gerarchia delle cartelle nei Modelli, mentre il protocollo URI “admin://”, che permette l’accesso ai privilegi elevati, funziona ora senza problemi. Nel terminale di sistema, gli utenti noteranno una gestione delle schede adesso più fluida: le schede non richiedono più clic multipli per essere rifocalizzate e le scorciatoie rimangono pienamente reattive anche dopo il trascinamento di una scheda in una finestra separata. Inoltre, dopo il trascinamento di un percorso di un file dell’app vengono ora riprodotte correttamente le virgolette.

Sulle impostazioni di sistema, nella sezione “Notifiche”, è ora possibile disattivare le notifiche relativi agli aggiornamenti del sistema operativo. Inoltre, viene ora impedito lo scaricamento di aggiornamenti in caso di connessione a consumo, per impostazione predefinita. La dimensione dell’aggiornamento è ora mostrata in anticipo, garantendo dati più chiari sia sull’uso dei dati che del progresso del download.

Il resto delle novità di Elementary OS 8.0.1 è consultabile nell’annuncio di rilascio della pagina ufficiale, da cui è anche possibile eseguire il download per la nuova versione. Ricordiamo che, nel caso in cui non si voglia effettuare una donazione, bisogna inserire “0” nella casella dell’importo.