Elementary OS 8.0.2 si aggiorna a Linux 6.14

Elementary OS, la distribuzione Linux basata su Ubuntu, si aggiorna alla versione 8.0.2, passando ai repository 24.04.3 LTS insieme a tante migliorie, che interessano l’accesibilità, l’ottimizzazione delle prestazioni e il miglioramento delle funzionalità su alcune app.

Elementary OS 8.0.2: aggiornamento al kernel e all’esperienza utente

Su Elementary OS 8.0.2 gli sviluppatori rivisitano completamente l’installatore. I lettori a schermo leggono adesso correttamente il feedback sulla robustezza delle password, la gestione del markup viene ottimizzata e le schermate di installazione (“Prima dell’installazione”, “Prova o Installa”, “Scegli un Disco” e “Crittografia”) migliorano le etichette. L’introduzione di controlli di sicurezza aggiuntivi per gli schemi di partizione personalizzati riduce il rischio di crash, mentre l’interfaccia è ora sempre centrata sullo schermo.

A beneficiare di tali miglioramenti è anche l’impostazione iniziale: anche qui i lettori a schermo sono corretti per restituire la giusta informazione sulla robustezza delle password, il rilevamento della tastiera è più affidabile e i nomi utente possono includere trattini o trattini bassi finali.

Elementary OS 8.0.2 aggiorna l’app Music con nuove funzionalità, tra cui la ricerca di brani per nome, la possibilità di rimuovere singoli brani o cancellare l’intera coda, il salvataggio e il ripristino della cosa e dell’ultimo brado riprodotto, nuovi tasti di scelta rapida per l’aggiunta di file e la chiusura dell’app, e visualizzazione dell’immagine degli album nei controlli multimediali. Non mancano piccoli correttivi per i nomi degli artisti lunghi e i font di grandi dimensioni.

Riceve novità anche Terminal, perfezionato per migliorare l’esperienza utente. Il focus della tastiera si posiziona automaticamente sulla prima scheda all’apertura di una nuova finestra, il copia-incolla di testo contenente “#” non tronca più l’input e l’output dei processi è gestito in modo più affidabile. Altri correttivi riguardano il ridimensionamento delle finestre su alcuni monitor.

Elementary OS 8.0.2 si basa su Ubuntu LTS Hardware Enablement con il kernel Linux 6.14. Il resto delle novità sono approfondibili nell’annuncio ufficiale.