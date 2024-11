elementary OS 8: la distro basata su Ubuntu 24.04 LTS si aggiorna

elementary OS 8 è la nuova versione da poco rilasciata di una delle distribuzioni Linux che sono basate su Ubuntu, questa volta sulla più recente versione 24.04 LTS e sul kernel Linux 6.8. Con il nuovo aggiornamento vengono apportate novità che riguardano soprattutto la privacy, con un maggior controllo dei dati personali da parte degli utenti, nonché l’interfaccia con una nuova dock e tanto altro.

elementary OS 8: l’edizione basata su Ubuntu si aggiorna con diverse novità

elementary OS 8 introduce innanzitutto la nuova Secure Session, un pannello che consente agli utenti il controllo totale sulle applicazioni che possono accedere ai dati utente sul PC. Facendo uso del gestore Wayland, il pannello garantisce il controllo granulare di ogni azione, tramite autorizzazioni esplicite, per acquisizioni della schermata e persino l’accesso ai dati dei pixel. La Classic Session verrà sempre abilitata e usata per impostazione predefinita, garantendo la compatibilità con tutte le applicazioni già installate.

Oltre a ciò, la nuova versione rinnova profondamente anche la dock, per migliorare produttività e flusso di lavoro. Mantenendo tutte quelle peculiarità già amate dagli utenti, aggiunge al tempo stesso un multitasking ora più fluido, che permette tra le cose di mostrare tutte le finestre aperte con un solo clic, facendo uso di una disposizione pratica e chiara, in modo da semplificare e rendere preciso il passaggio da un’attività all’altra. Viene anche aggiunto il supporto per i gesti multi-touch, per facilitare ulteriormente la gestione anche nei dispositivi mobili dotati di schermo a tocco, come tablet e portatili 2-in-1.

elementary OS 8 introduce per la prima volta Flathub come centro app predefinito, permettendo l’accesso facilitato a una vastità di applicativi, che includono sia quelle specificamente sviluppate per questa distribuzione, sia quelle multipiattaforma più utilizzate, rendendo superflua qualsiasi attività di sideload.

Non mancano infine nuove opzioni di accessibilità, con nuove opzioni per ipovedenti, lettori a schermo, elementi dell’interfaccia più visibili ed evidenziati, nonché ulteriori impostazioni per un controllo maggiormente facilitato con tastiera e mouse, oltre che un sistema a doppio riquadro per rendere più semplice la navigazione.

Ultimo ma non meno importante, ementary OS 8 pone l’accento sulla brillantezza estetica con un nuovo set di icone per il puntatore, insieme a nuovi sfondi sfocati nelle schermate di multitasking e blocco app, oltre ad applicazioni di sistema riviste come Video e Font.

La versione è disponibile al download dalla pagina ufficiale, per coloro che hanno intenzione di installarlo per la prima volta. Gli sviluppatori chiedono un contributo per lo scaricamento dell’immagine di sistema, che è possibile ottenere gratis inserendo l’importo “0” nel campo “Decidi tu”. Tutte le modifiche al completo sono elencate nell’annuncio di rilascio della nuova versione.