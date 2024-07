ElevenLabs aggiunge la voce AI delle celebrità nell'app Reader

L’ultima funzionalità introdotta da ElevenLabs permette di ascoltare articoli, testi classici e altri contenuti narrati dalle indimenticabili voci di leggende di Hollywood come Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier.

Grazie agli accordi stretti con le proprietà di queste star iconiche del cinema, l’app Reader di ElevenLabs può ora integrare le registrazioni originali delle loro voci. In questo modo, mentre si legge un articolo scientifico, un classico della letteratura o qualsiasi altro testo, lo si può ascoltare letto ad alta voce da questi straordinari narratori d’eccezione.

Come afferma Dustin Blank, responsabile delle partnership di ElevenLabs: “Stiamo offrendo ai fan un nuovo modo di entrare in contatto con questi talenti senza tempo. Ora potete farvi guidare da Judy Garland in Oz o da Sir Laurence Olivier per svelare i misteri di Sherlock Holmes“.

Iconic Voices di ElevenLabs, le star di Hollywood leggono i libri

La nuova funzione “Iconic Voices” segue il recente lancio dell’app Reader di ElevenLabs, che trasforma il testo in audio generato dall’AI, consendo di ascoltare qualsiasi contenuto testuale, dagli articoli ai PDF e agli ePub, utilizzando le voci di alta qualità generate dall’intelligenza artificiale. Mentre altre applicazioni offrono opzioni di conversione del testo in voce, le voci delle celebrità saranno un’esclusiva dell’applicazione Reader.

Liza Minnelli, figlia di Judy Garland, sostiene il progetto: “La tecnologia di ElevenLabs porterà nuovi fan a Mama ed entusiasmerà quelli che già la amano“.

Lavorando direttamente con le proprietà delle star, ElevenLabs ha affrontato le difficili questioni dei diritti e della rappresentazione postuma. Tina Xavie di CMG Worldwide, che gestisce le proprietà, ha lodato il loro approccio: “ElevenLabs sta creando nuove opportunità per i nostri clienti in modo ponderato“.

L’AI fa rivivere le voci del passato: opportunità creative o sfruttamento etico?

Mentre l’intelligenza artificiale continua a trasformare il mondo dell’intrattenimento, iniziative come “Iconic Voices” di ElevenLabs sollevano interessanti riflessioni su come preservare e reinterpretare le icone culturali del passato.

Ascoltare un audiolibro letto dalla voce “ressuscitata” di James Dean può sembrare strano e controverso. Tuttavia, questo esperimento ci porta a mettere in discussione le nostre idee consolidate su performance artistica, autenticità ed eredità culturale.

Da un lato, utilizzare la tecnologia per far rivivere voci leggendarie del passato apre nuove possibilità creative ed esperienziali. Dall’altro, solleva complesse questioni etiche sullo sfruttamento dell’immagine altrui.