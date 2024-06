Elgato Cam Link 4K: la scheda di acquisizione in offerta a meno di 100 euro

C’è una buona opportunità su Amazon per le tue registrazioni e dirette streaming: la Elgato Cam Link 4K, scheda di acquisizione esterna facile da usare e professionale, è disponibile in sconto a soli 99,99 euro, per un risparmio del 23% sul prezzo consigliato di 129,99.

Le caratteristiche della Elgato Cam Link 4K

La Elgato Cam Link 4K è una scheda di acquisizione capace di trasmettere in diretta o registrare a 1080p60 o persino a 4K a 30 fps. Potrai avere video nitidi e dettagliati per far risaltare al massimo la tua trasmissione su qualunque piattaforma di streaming o per rendere più professionali le tue videoconferenze.

La Elgato è dotata di una tecnologia a latenza ultra bassa, che ti permette di trasmettere in diretta senza ritardi fastidiosi. Non ci sono limiti di tempo per la registrazione: puoi salvare direttamente su hard disk, evitando i limiti di memoria della tua fotocamera.

Per funzionare basta collegare il dispositivo per essere subito pronto a utilizzare il tuo software di ripresa e produzione preferito: non è richiesta nessuna configurazione complicata, ma solo prestazioni professionali immediatamente a tua disposizione.

Con Elgato Cam Link 4K potrai catturare ogni dettagli con precisione: non lasciarti sfuggire questa occasione, approfitta dell’offerta a tempo e acquistala a soli 99,99 euro.