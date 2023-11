Elimina i tuoi dati online: -55% con il coupon Black Friday di Incogni

Incogni è un servizio eccezionale che ti permette di eliminare definitivamente tutti i tuoi dati online o una parte da te selezionata. Grazie al Coupon Black Friday, attivo in queste ore, lo ottieni al 55% di sconto. Approfitta subito di questa offerta! Un’occasione così è davvero irripetibile e irrinunciabile, soprattutto quando si tratti di riprendere il controllo della tua privacy.

A un prezzo vantaggiosissimo, inserendo il Codice BF2023, ottieni un servizio impeccabile che lavorerà per te cancellando tutte quelle informazioni che vuoi non siano più disponibili sul web. Il risultato? Una sensibile riduzione del volume di chiamate ed email di spam, mitighi i rischi di furto di identità ed eviti che i tuoi dati personali vengano venduti a terzi senza che tu ne sia a conoscenza. Insomma, ritrovi sicurezza e privacy in un attimo.

Il vantaggio è che Incogni fa il lavoro al posto tuo. Sono i suoi esperti a contattare data broker, aziende e servizi “intimandoli” a cancellare i dati online personali che non ritieni opportuno lasciare sul web. Anche perché, forse ancora non lo sai, ma i data broker creano profili ombra con una miriade di dettagli sensibili tuoi e di altri utenti. In seguito, truffatori, compagnie assicurative, banche, aziende e persino il governo utilizzano queste informazioni.

Elimina i tuoi dati online con Incogni: scopri tutti i vantaggi

Scegli Incogni per eliminare i tuoi dati online. Oggi è in offerta speciale da Black Friday al 55% di sconto! Un’ottima opportunità per provare questo servizio che garantisce un rimborso totale entro 30 giorni dall’attivazione qualora non fossi soddisfatto del suo operato. Ma quali sono i vantaggi di Incogni?

Addio chiamate ed email spam , sempre più fastidiose e persistenti nelle nostre vite digitali.

ed , sempre più fastidiose e persistenti nelle nostre vite digitali. Addio potenziali truffe che prendono di mira le vittime sfruttando dettagli personali come reddito, salute, convinzioni religiose, nomi di parenti e amici.

che prendono di mira le vittime sfruttando dettagli personali come reddito, salute, convinzioni religiose, nomi di parenti e amici. Stop alla violazione della privacy .

. Stop al furto di identità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.