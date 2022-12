Elimina i cavi sotto la scrivania: mettili in rete

Non servono troppe parole per spiegare a cosa possa servire una rete portacavi sotto la scrivania: basta una semplice immagine.

Quante volte hai messo il piede sulla ciabatta spegnendo tutto involontariamente? Quante volte ti sei inciampato in un cavo? Quante volte hai guardato tutto quel disordine chiedendoti se esistesse una soluzione (senza mai trovarla)?

Rete portacavi

Eppure la soluzione è relativamente semplice ed a portata di mano, soprattutto in queste ore nelle quali uno sconto extra su Amazon porta in vetrina quello che è un toccasana per ordine e sicurezza della tua postazione. La soluzione è questa:

Piccole ventose in grado di suddividersi il peso, una rete elastica in grado di mantenere tutto aderente alla superficie inferiore del piano di lavoro ed una configurazione plastica con cui scegliere come raccogliere i cavi e conservarli. Ci si può mettere dentro un cavo passante, un cavo raccolto, una ciabatta, un trasformatore e qualunque altra cosa meriti di restare nascosto e al sicuro da colpi maldestri.

PC, monitor, router, UPS, abatjour e ogni altro strumento elettronico sia sul tuo piano lavoro vedrà scomparire i cavi: andrà tutto a finire in uno spazio finora inutilizzato, ossia quello del sottopiano.

La dimensione è tale da garantire ampio spazio per molta roba ed il prezzo è tale per cui bastano pochi euro per risolvere un problema che stride altrimenti sotto gli occhi ogni singolo giorno. L’ordine della postazione di lavoro è condizione fondamentale per poter operare bene, ma i cavi sono una insidia continua: una rete elastica, più comoda e versatile rispetto ai tradizionali raccoglitori protettivi per cavi, è un toccasana sotto molti punti di vista.

Lo sconto del 15% di oggi è semplicemente l’occasione giusta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.