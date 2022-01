Elimina i file spazzatura che causano lentezza con System Mechanic

File spazzatura: il nome parla già per sé. Si tratta di file temporanei che vengono creati quando il computer esegue un'attività – ad esempio la semplice apertura di un documento oppure la navigazione su internet. Per quanto utili nel momento in cui eseguiamo l'azione, diventano successivamente file spazzatura che possono intasare il sistema e rallentarlo sensibilmente, compromettendone le prestazioni. Un aiuto a ripulire il nostro PC può darcelo System Mechanic, un utilissimo software sviluppato da Iolo dalle molteplici funzionalità. Grazie alla promozione in corso, potrai ottenerlo scontato al prezzo di 39,95 dollari.

Iolo System Mechanic: come funziona e quali sono le sue funzionalità

Lo scopo principale di Iolo System Mechanic è quello di velocizzare il PC gestendo CPU, RAM e risorse su disco. È infatti in grado di trovare e risolvere oltre 30.000 problemi differenti offrendo al tempo stesso soluzioni in tempo reale. Fra le sue funzionalità troviamo anche la possibilità di rimuovere programmi Bloatware (ovvero già installati nel sistema fin dall'acquisto) e ovviamente pulire il sistema da tutti i file spazzatura che rallentano il nostro computer. Tutto in un unico software: comodo, no?

Iolo System Mechanic non si occupa però solamente della salute del nostro PC, ma possiede anche funzioni dedicate alla navigazione in rete. Un esempio? Il software è in grado di bloccare la connessione ai siti web poco sicuri, può cancellare la cronologia a cadenza regolare (tutelando così la privacy dell'utente), ottimizzare le impostazioni per guardare contenuti streaming alla massima velocità e caricare le pagine ancora più velocemente. L'interfaccia semplice ed estremamente user-friendly completano il quadro di un software davvero utile, senza troppi giri di click.

Ti ricordiamo quindi l'offerta in corso. Iolo System Mechanic è in promozione al prezzo scontato di 39,95 dollari (abbonamento annuale) ed è compatibile con dispositivi Windows (XP e superiore). Inoltre, all'interno del pacchetto troveremo anche un mese gratuito di assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E se il prodotto non dovesse soddisfarvi, niente paura: potrete usufruire della garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati.