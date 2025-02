Elimina i tuoi dati dal web e metti al sicuro la tua privacy

Ogni attività che compiamo online lascia delle tracce. Questo ha delle enormi conseguenze in termini di rischi per la sicurezza online. I pericoli sul web sono molteplici: dai tradizionali attacchi hacker alle più moderne campagne di phishing, furto d’identità e frode online. Mettersi al riparo è fondamentale per evitare qualsiasi tipo di problema presente e futuro. Incogni con il suo tool innovativo dà la possibilità di cercare tutti i propri dati sensibili online e cancellarli definitivamente dai database.

L’efficacia del tool di Incogni

Il lavoro svolto da Incogni è molto semplice: cercare tutte le informazioni sensibili di un utente che sono presenti nei database online così da contattarne i gestori e inviare la richiesta di cancellazione. Queste informazioni vengono utilizzate sia dalle compagnie di telemarketing per telefonate promozionali, che da possibili malfattori per frodi finanziarie, furto d’identità e altre attività illecite. Con la conseguenza di rischiare di perdere soldi e andare incontro a problemi anche di natura professionale e legale.

L’attività di Incogni non è solamente quella di scansione del web e di invio delle richieste di cancellazione, ma anche di monitoraggio che la rimozione dei dati sia effettiva e persistente. Una garanzia che l’attività di eliminazione dei dati sensibili non sia circoscritta a un periodo limitato di tempo ma costante e, anche per questo, efficace.

Un tool potente e utilissimo per risolvere il problema delle campagne di telemarketing e per prevenire problemi seri per la propria sicurezza personale e finanziaria. Incogni è in promozione con il 50% di sconto sul piano annuale e prevede anche la formula soddisfatti o rimborsati con la possibilità entro 30 giorni di annullare in qualsiasi momento l’abbonamento e recuperare l’importo speso.

Con Incogni è possibile finalmente risolvere il problema della sicurezza informatica attivando un servizio che, in maniera discreta ma efficace, permette di ripulire il web di tutti i propri dati sensibili.