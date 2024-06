Elimina i tuoi dati dal web una volta per tutte in modo efficace

In tempi non sospetti qualcuno ha affermato che i dati personali degli utenti sarebbero diventati ben presto il nuovo oro nero di Internet. Parole quantomai profetiche, alla luce di quanto accade oggi tra telefonate indesiderate a ogni ora del giorno e messaggi ingannevoli recapitati non più soltanto via email ma anche ai propri account WhatsApp, Telegram, ecc.

Alla base di questo corto-circuito moderno ci sono sempre loro: i dati personali. Che, volente o nolente, cediamo senza nemmeno accorgercene quando accettiamo i termini d’uso di un servizio o chiudiamo troppo in fretta senza nemmeno leggere l’avviso dei cookie all’apertura di un sito web.

E c’è anche un altro problema, se vogliamo perfino più grande: cancellare questi dati non è poi così semplice come si può pensare ingenuamente. Per fortuna, però, esiste una soluzione che nel corso degli ultimi mesi ha confermato tutta la propria efficacia: Incogni, il servizio nato dagli stessi sviluppatori di Surfshark VPN. Tra le altre cose, oggi è in offerta a 5,99 euro al mese per un anno invece di 11,98 euro, per effetto del 50% di sconto.

Come eliminare i dati personali dal web con Incogni

Il funzionamento di Incogni è alla portata di tutti, trattandosi di un tool automatico che per portare a termine la sua missione necessita soltanto dei dati che si vogliono rimuovere. Subito dopo si mette in contatto con tutti i data broker presenti nella sua lista, in modo da richiedere a ciascuno di loro di cancellare i dati personali della persona in questione.

Il suo principale punto di forza è che anche a distanza di mesi effettua verifiche continue per accertarsi che quei dati non siano finiti di nuovo nelle mani sbagliate. Ecco perché ad oggi non vi sono altri servizi così popolari come Incogni.

Puoi attivare il piano di 12 mesi di Incogni al prezzo scontato di 5,99 euro al mese anziché 11,98 euro tramite questa pagina. Se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, sei libero di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.