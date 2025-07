Internxt: spazio cloud a vita con l'80% di sconto e zero costi ricorrenti

Smettere di pagare abbonamenti mensili o annuali per conservare i propri file online è possibile. Grazie alla formula del cloud storage a vita, si può accedere a una grande quantità di spazio nel cloud con un solo pagamento iniziale, evitando spese ricorrenti.

Tra le proposte più interessanti c’è quella di Internxt, provider europeo specializzato nella sicurezza dei dati. In questi giorni è attiva un’offerta che permette di ottenere fino all’80% di sconto sull’acquisto di uno dei suoi piani a vita. Una soluzione utile per chi vuole archiviare file, documenti e backup in modo stabile, sicuro e conveniente.

Internxt: tutti i vantaggi del cloud senza abbonamento

Internxt si è affermato come uno dei servizi di riferimento per chi desidera un cloud storage duraturo e protetto, senza vincoli o spese periodiche. La promozione in corso consente di scegliere tra tre diversi piani a vita, tutti scontati dell’80% rispetto al prezzo originale:

1 TB a 180€ una tantum

a 3 TB a 380€

a 5 TB a 580€

A fronte di un unico pagamento iniziale, l’utente ottiene spazio cloud permanente, da utilizzare senza limiti di tempo né costi extra. Ogni piano include funzionalità avanzate di sicurezza, come la crittografia end-to-end, che garantisce la protezione dei dati anche in caso di accessi non autorizzati. È inoltre incluso l’accesso a una VPN veloce e illimitata, per navigare in modo privato e sicuro da qualsiasi dispositivo.

Internxt è compatibile con tutti i principali sistemi operativi e accessibile via web o app mobile, offrendo così una gestione flessibile dei file archiviati, sia per uso personale che professionale.

Per chi cerca una soluzione cloud definitiva, senza il pensiero del rinnovo o dell’aumento dei costi, questa promozione rappresenta una delle offerte più interessanti del momento. Per approfittarne vai sul sito di Internxt.