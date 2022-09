Elimina i virus informatici con Norton Antivirus Plus

Il PC è un terreno fertile per virus e malware nocivi, è fondamentale sapere come sbarazzarsene per non incorrere in gravi problematiche di sicurezza e privacy.

La maggior parte dei virus è invisibile, senza un’adeguata protezione antivirus, è difficile capire se il computer è infetto. È quindi essenziale installarne una su tutti i dispositivi. Ecco cosa si può fare:

Disconnettersi da Internet: nel momento in cui va rimosso un virus dal PC, il consiglio è di disconnettere la macchina da Internet in modo da evitare danni ulteriori. Ci sono alcuni virus che usano la connessione Internet per diffondersi nel PC.

Riavviare il PC in modalità provvisoria: per farlo, bisogna spegnere e riaccendere il PC, premere F8 immediatamente dopo il riavvio e selezionare “Modalità provvisoria con rete”.

Eliminare tutti i file temporanei: andare su “Start”, selezionare “Tutti i programmi”, cliccare su “Accessori”, selezionare “Utilità di sistema”, scegliere “Pulizia Disco”, individuare i file temporanei nell’elenco file da eliminare e procedere all’eliminazione.

Ci sono alcuni virus che sono programmati per avviarsi quando viene avviato il PC. L’eliminazione dei file temporanei può eliminare il virus.

Tuttavia, affidarsi solo a questa fase è pericoloso. Per assicurarsi di eliminare i virus dal proprio computer, bisogna installare assolutamente un antivirus come Norton Antivirus Plus.

Virus informatici? Eliminali con Norton Antivirus Plus

Norton Antivirus Plus è conosciutissimo per la sua capacità di individuare ed eliminare i virus informatici. È una potente protezione per il dispositivo e per le informazioni personali che contiene.

La sicurezza avanzata di Norton aiuta a proteggere il dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti e a proteggere le informazioni riservate e finanziarie quando si accede a Internet.

Inoltre si otterrà anche un password manager, strumento per generare, archiviare e gestire in modo semplice e sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online.

Per acquistare Norton Antivirus Plus, cliccare qui e procedere con l’acquisto. Attualmente, il prezzo dell’antivirus è scontato del 42%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.