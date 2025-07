Elimina il tuo indirizzo dal web in pochi click con il tool che cancella i tuoi dati online

Ogni giorno migliaia di aziende raccolgono, vendono e condividono i tuoi dati personali senza che tu te ne renda conto. È il motivo per cui continuamente ricevi chiamate di telemarketing ed e-mail spam, mettendo a rischio la tua sicurezza. Non è, infatti, solamente una questione di fastidio. Che altri abbiano a disposizione il tuo indirizzo e-mail, il tuo nome e cognome, il tuo numero di telefono e anche informazioni sensibili come le tue abitudini di acquisto è un problema serio per la tua sicurezza. Esiste una soluzione semplice ed efficace per riprendere il controllo dei tuoi dati personali. Attiva ora Incogni e scopri come cambiano le cose.

Come Incogni migliora la tua privacy

Il funzionamento di Incogni è molto semplice. Ti iscrivi e fornisci al tool solamente le informazioni essenziali che vuoi proteggere. Occorrono meno di due minuti per completare la registrazione e da quel momento sarà Incogni a svolgere tutto il lavoro.

Incogni, infatti, scansionerà centinaia di database di data broker per trovare dove sono archiviati i tuoi dati personali. Quindi invierà automaticamente richieste di cancellazione a tutti i data broker, seguendo le procedure legali previste dal GDPR e dalle normative internazionali. Tu non dovrai fare nulla, ma sin da subito noterai la differenza. Anche perché Incogni continuerà a monitorare il web alla ricerca di nuovi database e verificando che quelli precedentemente contattati non abbiano inserito nuovamente i tuoi dati.

Con Incogni hai una drastica riduzione dello spam e delle chiamate commerciali, una maggiore protezione dalle frodi e dai furti d’identità senza fatica e impegno. Riceverai regolarmente dei feedback sull’avanzamento dell’attività di rimozione dei tuoi dati da parte di Incogni così da rimanere sempre aggiornato.

Cosa aspetti? Vuoi ancora che i tuoi dati continuino a essere venduti e condivisi mettendo a rischio la tua privacy e andando incontro a una crescente quantità di truffe? Attiva Incogni e risolvi ora il problema.