Elimina il problema del ping con la Fibra quando giochi online

Se il tuo nemico mentre giochi online è il ping allora devi affidarti alla Fibra. Grazie a questa tecnologia hai una connessione stabile, veloce e soprattutto reattiva. Sono tantissime le offerte disponibili online, anche di molto convenienti. Tra le migliori abbiamo trovato questa occasione speciale. Attiva adesso iliad!

Secondo nPerf si tratta della Fibra più veloce d’Italia, con risultati davvero pazzeschi sia in download che in upload. Ottimi anche i risultati del Ping. Per questo è una delle soluzioni migliori se giochi online e vuoi il massimo della fluidità e della rapidità di gioco. Cosa stai aspettando? Inclusi hai tantissimi vantaggi.

Approfitta subito di questa incredibile occasione. La Fibra di iliad, perfetta se giochi online per un super Ping, è tua a soli 21,99€ al mese, invece di 25,99€ al mese. Ed è per sempre, quindi non avrai tristi aumenti di prezzo e rimodulazioni! Questa promozione è riservata a tutti gli utenti mobile iliad con un’offerta attiva a 9,99€ al mese e pagamento automatico.

Fibra iliad: Ping perfetto mentre giochi

La Fibra di iliad ti assicura un Ping perfetto per il tuo gioco online! Attiva adesso iliad! Ti costa solo 21,99€, invece di 25,99€ al mese. Però devi essere già cliente mobile con offerta a 9,99€ al mese e pagamento automatico. Dai un’occhiata a tutto quello che hai incluso nel ricco bundle in promozione per te:

100% Fibra ottica FTTH super veloce;

super veloce; navigazione illimitata da casa;

da casa; iladbox con tecnologia WiFi 7 avanzata in comodato d’uso gratuito;

con tecnologia avanzata in comodato d’uso gratuito; chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali; app iliadbox connect per gestire la tua rete e le tue offerte direttamente dal tuo smartphone.

Conveniente, pratica, immediata e veloce. Questa è la Fibra di iliad, perfetta se vuoi risolvere il problema del ping mentre giochi online. Inoltre, grazie a iliadbox con tecnologia WiFi 7 la connessione è ancora più stabile e veloce in tutta la casa.