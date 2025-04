Iliad Giga 200: 200 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese per sempre

Se stai cercando una promozione mobile che garantisca tanti Giga, copertura 5G e un prezzo stabile nel tempo, Iliad ha la soluzione perfetta: si chiama Giga 200 e propone 200 GB di traffico dati, minuti illimitati e SMS senza limiti al costo di 9,99€ al mese, senza rincari futuri.

Il prezzo è garantito per sempre, come da tradizione dell’operatore. Per attivare questa promozione, basta andare sul sito di Iliad: la procedura è online e semplicissima. Detto questo, andiamo a scoprire meglio cosa include la promo in questione.

Iliad Giga 200: l’offerta del momento

A differenza di molti concorrenti che offrono pacchetti simili a tariffe più alte (anche oltre i 12 euro mensili), l’offerta di Iliad consente di risparmiare fino a 40 euro all’anno, mantenendo comunque alte prestazioni e copertura in 4G/4G+ e 5G. La navigazione in 5G è inclusa senza costi extra, ma serve uno smartphone compatibile e ci si deve trovare in una zona coperta dal servizio.

Una volta superata la soglia dei 200 GB, si può continuare a navigare solo se si dà l’autorizzazione, al costo di 0,90€ ogni 100 MB, evitando così spese impreviste. L’offerta è utilizzabile anche in viaggio: 13 GB sono disponibili in roaming nei Paesi UE, senza bisogno di attivare opzioni aggiuntive.

Nel piano sono inclusi anche hotspot gratuito, segreteria telefonica senza costi aggiuntivi, chiamate in VoLTE per una qualità audio superiore, nessuno scatto alla risposta e controllo totale tramite l’area personale online. L’attivazione costa 9,99€ una tantum e non ci sono penali o vincoli contrattuali: la SIM Iliad si può ordinare online in pochi minuti, con spedizione gratuita.

Per scoprire tutti i dettagli e attivare Giga 200, basta collegarsi al sito ufficiale di Iliad. Una delle offerte più chiare e convenienti disponibili oggi sul mercato.