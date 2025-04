Kena esagera: 330 GB con minuti illimitati a 9,99€ al mese

Se sei alla ricerca di un’offerta mobile conveniente e ricca di dati, Kena Mobile ha pensato a una soluzione che non puoi lasciarti scappare. Con soli 9,99€ al mese, infatti, puoi avere 330 GB di internet 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS inclusi.

Come è possibile avere così tanti GB? Basta attivare la Ricarica Automatica per ottenere 100 GB extra, passando da 230 GB a 330 GB al mese, con la possibilità di navigare senza pensieri. Per avere questa eccezionale offerta basta andare sul sito di Kena.

Con Kena hai il pieno di GB e super velocità

L’offerta Kena è pensata per chi ha bisogno di tanta connettività, con una velocità di download fino a 60 Mbps e upload fino a 30 Mbps. Inoltre, l’offerta include 13 GB di roaming in Europa per navigare come se fossi in Italia, senza costi aggiuntivi. E se non hai ancora attivato il servizio di Ricarica Automatica, puoi farlo in qualsiasi momento per usufruire del pacchetto completo di 330 GB.

Non solo, Kena Mobile include anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili senza scatto alla risposta, per garantirti una comunicazione sempre fluida e senza sorprese. Inoltre, la SIM è compatibile con la tecnologia VoLTE, che permette di effettuare chiamate in alta qualità, ma solo su dispositivi 4G abilitati.

Questa offerta è riservata sia a chi attiva un nuovo numero Kena che a chi desidera mantenere il proprio numero portandolo da altri operatori, ovvero Iliad, Ho, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

L’attivazione è gratuita, senza costi di attivazione o per la SIM, rendendo questa proposta ancora più conveniente. Non perdere questa occasione: con 330 GB, minuti illimitati e un prezzo di 9,99€ al mese, la promo in questione rappresenta una delle migliori soluzioni mobile sul mercato. Visita il sito ufficiale di Kena.