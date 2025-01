Eliminare i call center dalla propria vita è possibile con questo tool

Le vite di molte persone sono condizionate ogni giorno dalle telefonate dei call center. La ripetizione, l’insistenza e l’aggressività degli operatori sono alla base di una situazione ormai insostenibile per migliaia di italiani. Non esistono orari o giorni precisi, il telemarketing colpisce in maniera indiscriminata a tutte le ore, anche durante i festivi.

Se ti rispecchi in quanto scritto fin qui, ti segnaliamo il tool Incogni. Si tratta di un servizio che, nel corso di questi anni, ha dimostrato di essere uno dei rimedi più efficaci per eliminare i call center dalla quotidianità delle persone.

Come eliminare i call center dalla propria vita con Incogni

Il merito è da attribuire al suo funzionamento, tanto semplice quanto pratico: di fatto, va a eliminare i dati personali degli utenti dal web, le stesse informazioni che si trasformano in una miniera d’oro per il telemarketing e i broker di dati, vale a dire le società nate appositamente per raccogliere, memorizzare e vendere i dati degli utenti meno consapevoli.

Una volta che ci si iscrive al servizio, si dà l’autorizzazione a Incogni di richiedere ai data-broker l’eliminazione delle informazioni personali presenti nei loro database. Il servizio di Surfshark opera la richiesta in automatico, effettuando un confronto tra i dati in suo possesso e quelli contenuti nei database dei broker appena citati.

In seguito, dopo aver ottenuto la rimozione dei dati degli utenti, Incogni continua a monitorare la situazione anche nelle settimane e nei mesi seguenti, al fine di accertarsi che i data-broker non rientrino in possesso di nuove o vecchie informazioni.

La promozione in corso sul sito ufficiale consente di risparmiare il 50% sul prezzo del piano annuale di Incogni, ora disponibile a 6,98 euro al mese invece di 13,98 euro.