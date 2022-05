ELIMOBILE è l'operatore italiano con una crypto

Al debutto tra pochi giorni, ELIMOBILE sarà il primo social mobile operator tutto italiano. L’esordio ufficiale è fissato per l’inizio della prossima settimana, lunedì 16 maggio. Proverà a conquistare una fetta di market share non solo attraverso tariffe competitive, ma anche puntando su contenuti digitali, formazione e intrattenimento. Muoverà inoltre un passo in direzione delle criptovalute (le principali le puoi trovare su Binance), del metaverso e degli NFT.

Crypto e giga nell’offerta di ELIMOBILE

Tra i punti di forza è da citare la piattaforma Elisium. Si tratta di una community ricca di contenuti digitali esclusivi che vede protagonisti volti noti e creatori: dalla serie TV di Maccio Capatonda all’academy di football diretta da Alessandro Del Piero, fino alle video ricette esclusive firmate da Cracco. Presenti inoltre Paola Di Benedetto, Mattia Stanga e Valeria Vedovatti.

Sono queste le tariffe competitive proposte da ELIMOBILE: #Easy (6,99 euro al mese con 100 GB e minuti illimitati), #Elite (9,99 euro al mese con 150 GB e minuti illimitati) ed #Elite X 12 (95,99 euro l’anno e 120 GB e minuti illimitati).

Indipendentemente dalla scelta, gli utenti avranno accesso a un call center in italiano e a Go Tourist (attivo entro fine 2022), un assistente di viaggio che seleziona e racconta le principali attrazioni del luogo in cui ci si trova. C’è poi Run With Me che conta i passi e monitora l’attività fisica poi, in base alla distanza percorsa, premia l’utente con l’erogazione di Elicoin, moneta virtuale attraverso la quale pagare la ricarica o accedere a contenuti riservati. Esclusiva per gli abbonati a #EliteX 12 è invece Concierge, a cui rivolgersi per le richieste più svariate, dall’acquisto di una pizza alla prenotazione di un biglietto aereo.

$ELITE, il token ufficiale dell’operatore

Come citato in apertura, con ELIMOBILE debutta anche il token ufficiale $ELITE. La moneta virtuale punta alle innovazioni dell’ambito blockchain.

Si tratta di un ottimo investimento sia per gli utenti, che possono costituire un wallet affidabile anche nel lungo periodo, sia per i creator che, affiancandosi agli esperti di ELIMOBILE, potranno trasformare facilmente in NFT i loro contenuti ed ampliare le proprie possibilità di vendita grazie al Marketplace dedicato in cui è possibile acquistare i loro contenuti digitali.

Chiudiamo con le parole di Mario Colabufo, fondatore e presidente di ELIMOBILE. Lo slogan scelto è Scegli il cuore .

ELIMOBILE non è solo una compagnia telefonica competitiva sul mercato. È un vero e proprio ecosistema di servizi. Con una vasta gamma di offerte, la piattaforma punta su due elementi principali: la formazione e l’experience. Proponiamo ai nostri utenti masterclass formative di alto livello dedicate ai più svariati argomenti, nel mondo digital e non. Allo stesso tempo, diamo loro la possibilità d’incontrare gli ambassador ELIMOBILE, celebrities e star del Web, per vivere insieme momenti di arricchimento personale e professionale. In questo modo, ELIMOBILE riesce a distinguersi da qualsiasi altro player al momento presente sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.