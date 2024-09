Elon Musk nel 2027 diventerà il primo trilionario al mondo

Con una fortuna stimata di 237 miliardi di dollari, Elon Musk è attualmente la persona più ricca del pianeta, secondo il Billionaires Index di Bloomberg. E a quanto pare, le ricchezze del CEO di Tesla, SpaceX e X sono destinate a crescere nei prossimi anni…

Elon Musk inarrestabile: nel 2027 potrebbe diventare il primo trilionario al mondo

Secondo una pubblicazione di Informa Connect Academy (via The Guardian), è sulla buona strada per diventare la prima persona a superare la soglia dei mille miliardi di dollari. Il report stima infatti che, con la sua fortuna personale che aumenta in media del 109,88% ogni anno, Musk ha tutte le carte in regola per diventare il primo miliardario a superare i 1.000 miliardi di dollari di ricchezza personale nel 2027. Per la serie… Zio Paperon de’ Paperoni, m’arimbarzi…

Informa Connect Academy prevede anche una crescita della valutazione di Tesla. Secondo quest’ultima, se la valutazione continuerà a crescere a un tasso medio del 173,32%, la causa automobilistica potrebbe superare i 1.000 miliardi di capitalizzazione di mercato già nel 2025.

Ricordiamo che Elon Musk, pur essendo il capo di Tesla, non è il suo unico azionista (Tesla è quotata in borsa). Di conseguenza, è naturale che la valutazione di Tesla raggiunga i 1.000 miliardi di dollari prima del patrimonio personale di Elon Musk. Oltre a Tesla, Musk è anche il capo di SpaceX, che è un attore importante nei settori aerospaziale e delle telecomunicazioni.

Le altre persone che potrebbero superare il traguardo dei 1.000 miliardi di dollari tra qualche anno

Mentre Elon Musk sarà la prima persona al mondo a infrangere il simbolico muro del “trilione”, il fondatore di Tesla e SpaceX potrebbe non rimanere a lungo l’unico “trilionario” del pianeta. La rivista Informa Connect Academy ha stilato una lista di altri paperoni che, stando alle proiezioni, potrebbero raggiungere questo status nei prossimi anni.

Secondo la pubblicazione, ad esempio, il miliardario Gutam Adani, Jensen Huang (CEO di Nvidia) e l’uomo d’affari indonesiano Prajogo Pangestu potrebbero superare i 1.000 miliardi di dollari di ricchezza personale già nel 2028. Quanto a Mark Zuckerberg e alla famiglia di Bernard Arnault, non raggiungeranno questa soglia prima del 2030. Quanto ci dispiace per loro…

Per il resto, va notato che si tratta solo di proiezioni. Di conseguenza, la cautela è ancora d’obbligo. Le fortune di Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jensen Huang dipenderanno dagli eventi dei prossimi anni, che influenzeranno la capitalizzazione delle loro aziende e quindi la loro fortuna personale.