Elon Musk: andremo su Marte, la Luna è una distrazione

Elon Musk avrà il compito di ridurre la spesa pubblica degli Stati Uniti. Anche il programma Artemis della NASA potrebbe essere modificato per tagliare i costi, ovviamente a vantaggio di SpaceX. Il nuovo co-responsabile del DOGE (Department Of Government Efficiency) ha dichiarato che la Luna è una distrazione. L’obiettivo è costruire una colonia su Marte.

Artemis deve essere cambiato

SpaceX ha sottoscritto contratti per miliardi di dollari con la NASA, non solo per la realizzazione di un Human Landing System (un lander lunare derivato dal razzo Starship), ma anche per fornire supporto logistico al Lunar Gateway, la stazione spaziale in orbita intorno alla Luna. Elon Musk ha quindi evitato di criticare pubblicamente il programma Artemis.

Da alcuni giorni ha però iniziato a scrivere post su X che confermano la sua idea. Il giorno di Natale ha dichiarato che l’architettura di Artemis è estremamente inefficiente perché è un programma che massimizza il lavoro, non i risultati. È quindi necessario un cambiamento. Il 3 gennaio ha sottolineato che l’obiettivo è Marte, mentre la Luna è solo una distrazione.

Quelle di Musk potrebbero sembrare opinioni di un cittadino privato. In realtà è diventato un consulente di Donald Trump e quasi certamente ha suggerito di nominare Jared Isaacman a capo della NASA. Secondo l’esperto Eric Berger di Ars Technica, il programma Artemis non scomparirà, ma verranno introdotte alcune modifiche (la missione Artemis II è stata nuovamente posticipata).

Possibile ad esempio l’eliminazione del razzo SLS (Space Launch System), troppo costoso e non riutilizzabile, a differenza di Starship (SpaceX) e New Glenn (Blue Origin). La NASA potrebbe anche seguire due piani: raggiungere la Luna con l’aiuto di Blue Origin (che progetterà un lander) e Marte con l’aiuto di SpaceX. La decisione verrà presa dall’amministrazione Trump.