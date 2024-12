Elon Musk, la base di lancio SpaceX una nuova città del Texas?

Una città di nome Starbase nel quartier generale di SpaceX… è l’ultimo capriccio di Elon Musk. Il magnate della Tesla, infatti, vuole trasformare il sito dove vengono costruiti e lanciati i giganteschi razzi Starship in una città indipendente.

Elon Musk vuole trasformare la base di lancio di SpaceX in una città texana

La richiesta ufficiale è arrivata giovedì. SpaceX ha inviato una lettera alle autorità locali della Contea di Cameron, nel sud del Texas. L’azienda chiede che venga indetta un’elezione per inglobare Starbase come nuova città. A presentare la petizione sarebbero stati gli stessi residenti dell’area.

Ma perché Musk vuole fondare una propria città? La motivazione, secondo la direttrice generale di Starbase Kathryn Lueders, è molto pratica. “Per continuare ad aumentare la forza lavoro necessaria a sviluppare e produrre rapidamente Starship, abbiamo bisogno di far crescere Starbase come comunità“, ha spiegato Lueders nella lettera.

D’altronde, l’impatto economico di SpaceX nella regione è già enorme. Oltre 3.400 tra dipendenti e appaltatori lavorano a tempo pieno nella base. E con l’ambizioso progetto Starship che procede a ritmo serrato, è facile immaginare che nei prossimi anni il numero crescerà ancora.

Musk ci pensa dal 2021, ma c’è chi storce il naso

L’idea di creare una “città spaziale” non è nuova per Musk. Già nel 2021 aveva lanciato pubblicamente la proposta sui social media. Ora però fa sul serio. La richiesta formale ha sorpreso il giudice della contea Eddie Treviño Jr, che ha promesso di valutarla attentamente.

Non tutti però sono entusiasti dei piani di espansione di SpaceX. Alcuni residenti temono l’impatto ambientale delle attività dell’azienda. A luglio un gruppo chiamato Save RGV ha fatto causa denunciando presunte violazioni e scarichi di acqua inquinata. Accuse che SpaceX ha respinto, bollando la causa come “frivola”.

Il sogno di una città a misura di Elon Musk

Al di là delle polemiche, l’idea di una Starbase City affascina e incuriosisce. Come sarebbe vivere in una città disegnata secondo la visione di Elon Musk? Sicuramente all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma forse anche un po’ “sopra le righe”, come il suo fondatore.

Di certo avrebbe un’amministrazione favorevole ai piani di SpaceX. E chissà che un domani Musk non decida di candidarsi a sindaco. Del resto, con lui ormai ci si può aspettare di tutto.