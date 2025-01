Elon Musk cambia il suo nome su X in Kekius Maximus, perché?

Su X, Elon Musk ha appena scambiato la sua identità con “Kekius Maximus”, accompagnando il suo nuovo soprannome con un avatar che raffigura una rana vestita da gladiatore romano. Dopo che Maître Gims è diventato Gims e Kanye West è stato ribattezzato Ye, il cambiamento non poteva passare inosservato e logicamente ha provocato un’impennata spettacolare di una criptovaluta… con lo stesso nome.

Tuttavia, questo cambiamento apparentemente innocuo nasconde in realtà una strategia ben affinata da parte del miliardario, abituato a sconvolgere i mercati delle criptovalute con un semplice tweet magico.

Il cambio di pseudonimo di Elon Musk fa esplodere una criptovaluta

L’impatto sul mercato delle criptovalute è stato immediato. La memecoin Kekius Maximus ha visto il suo valore salire di quasi il 1.400% in poche ore dopo che Elon Musk ha cambiato il suo pseudonimo.

L’ultimo intervento di Musk nel mercato delle criptovalute segue una lunga serie di mosse simili. Lo scorso novembre, ad esempio, la sua nomina da parte di Donald Trump a capo di una commissione sull’efficienza del governo aveva già fatto salire il prezzo del Dogecoin, di cui è un fervente sostenitore e uno dei principali ambasciatori.

Per quanto riguarda la tempistica di questo cambio di identità, parliamone. È avvenuto l’ultimo giorno del 2024, e questo è tutt’altro che banale. I mercati delle criptovalute sono particolarmente sensibili durante i periodi di festa, quindi l’imprenditore ha probabilmente scelto il momento giusto per massimizzare l’impatto della sua azione.

Cosa c’è dietro il nuovo soprannome di Elon Musk su X?

Che dire della scelta del nome, “Kekius Maximus”? Il soprannome combina diversi riferimenti. Ad esempio, il termine “kek”, popolare nella cultura di Internet come sostituto del famoso “lol”. Alcuni lo vedono anche come un’allusione alla parola usata dagli attivisti di estrema destra su Internet.

Altri ci vedono un’allusione al film Il Gladiatore, la cui interpretazione del generale Massimo da parte di Russell Crowe 25 anni fa non sarà dimenticata, o un cenno al videogioco Path of Exile, come Musk ha suggerito in un messaggio che precede il suo cambio di pseudonimo.

Recentemente nominato da Donald Trump a capo del DOGE, il dipartimento per l’efficienza del governo, Elon Musk potrebbe sfruttare questa nuova posizione di influenza per continuare a pesare sul mercato delle criptovalute, come suggeriscono alcuni osservatori del settore.