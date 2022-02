Elon Musk ha donato 5,7 miliardi, ma non si sa a chi

Elon Musk ha fatto una donazione in azioni Tesla per un controvalore pari a ben 5,7 miliardi di dollari. La più grande delle curiosità, però, a quanto pare non troverà immediata risposta: si sa che Musk ha effettuato la donazione, infatti, ma nessuno sa quale ente ne possa essere stato beneficiario. Nessuno sa chi ha in mano questa fortuna, insomma, della quale si conoscono invece perfettamente data, entità e donatore.

Elons Musk, donazione miliardaria

Donatore: Elon Musk. Natura della donazione: cinque pacchetti di azioni, per un valore complessivo pari alla cifra che ha sicuramente fatto strabuzzare gli occhi al portafoglio azionario che ha ricevuto questo tesoretto. I cinque pacchetti azionari sono stati donati tra il 19 e il 29 novembre 2021 e solo oggi se ne conosce l’entità (il valore è peraltro sceso nel frattempo in modo considerevole alla luce del periodo di appannamento vissuto dalle azioni del gruppo in questi mesi).

Secondo il Wall Street Journal sono due le principali candidate ad aver ricevuto la donazione: una fondazione legata direttamente al fondatore di Tesla o la United Nations World Food Program. Con questa donazione, Musk ha quantomeno ridotto il peso della tassazione sulle proprie spalle dopo aver contestato questo tipo di pressione in passato (dichiarazioni che non hanno certo contribuito ad attirare le simpatie degli americani che non possono ancora legare le proprie fortune a quelle del magnate).

Di questa donazione resta al momento un documento alla SEC che testimonia l’alleggerimento del portafoglio azionario di Musk e le cifre a tanti zeri che contribuiranno alle opere caritatevoli di un qualche ente non-profit del quale presumibilmente presto o tardi sarà nota anche l’identità.