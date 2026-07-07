Dipendenza social: Meta dovrà pagare 1.400 miliardi di dollari?

I 4,2 milioni di dollari chiesti al termine del processo in California e i 375 milioni di dollari chiesti al termine del processo in New Mexico sono “spicci” se confrontati alla somma complessiva che Meta dovrebbe pagare a quattro Stati: 1.400 miliardi di dollari. Il processo inizierà nel mese di agosto.

Design che crea dipendenza e informazioni ingannevoli

Quelli di primo grado terminati in California e New Mexico sono solo l’antipasto dei processi che Meta dovrà affrontare nei prossimi mesi (forse anni). In alcuni Stati, come in Kentucky, l’azienda di Menlo Park ha sottoscritto un accordo extragiudiziale. Uno dei procedimenti più complessi inizierà ad agosto ad Oakland (California). La giudice Yvonne Gonzalez Rogers dovrà valutare le denunce presentate da 29 Stati.

La maggioranza di essi ha accusato Meta di aver violato il noto Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), una legge federale che impone il consenso parentale per la raccolta dei dati dei minori. Quattro Stati (California, Colorado, Kentucky e New Jersey) hanno accusato l’azienda di aver violato le rispettive leggi statali, ingannando il pubblico in merito alla sicurezza e sviluppando un design per Facebook e Instagram che crea dipendenza.

I quattro Stati hanno chiesto complessivamente un risarcimento di 1.400 miliardi di dollari. La cifra è stata calcolata moltiplicando il numero di violazioni per la sanzione prevista dalla legge statale. Il numero di violazioni è basato sulla stima di minorenni che hanno avuto conseguenze per le azioni di Meta. L’azienda ha dichiarato che non ci sono prove della presunta dipendenza creata dalle sue piattaforme.

A fine giugno, Meta ha provato ad ottenere l’archiviazione della causa, ma la richiesta è stata respinta. Se l’azienda di Menlo Park verrà ritenuta colpevole, quasi sicuramente non dovrà pagare una simile cifra. Tra l’altro comporterebbe il fallimento, visto che l’attuale capitalizzazione di mercato è circa 1.500 miliardi di dollari. Altri 14 Stati hanno presentato analoghe denunce. Il relativo processo inizierà a febbraio 2027.