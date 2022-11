Elon Musk potrebbe realizzare uno smartphone

A partire dalla prossima settimana, Elon Musk riattiverà tutti gli account sospesi che rispettano la legge e non diffondono spam. Molti prevedono che l’amnistia generale possa “aprire le porte dell’inferno” con un notevole incremento dei peggiori contenuti. Ciò potrebbe spingere Apple e Google a rimuovere l’app dai loro store (come fatto con Parler). In questo caso, il nuovo CEO dell’azienda californiana avrebbe la soluzione: realizzare uno smartphone.

Alcuni utenti avevano già invitato Apple e Google a rimuovere l’app dai loro store, in quanto la libertà di parola promessa da Musk avrebbe trasformato Twitter in un social network di estrema destra. Considerato il taglio dei dipendenti, tra cui quelli che si occupavano della moderazione dei contenuti, la situazione potrebbe sfuggire di mano con la riattivazione di tutti gli account sospesi in seguito alla violazione delle regole.

Elizabeth Wheeler, commentatrice politica, autrice e conduttrice di podcast, ha sollecitato l’intervento di Musk sull’argomento, affermando che “l’uomo che costruisce razzi per Marte” potrebbe realizzare facilmente uno smartphone.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

La risposta è arrivata puntualmente. Musk spera che l’app di Twitter non venga rimossa dagli store di Apple e Google. Ma se non avrà altra scelta realizzerà uno smartphone. A fine luglio 2021, Musk si era pubblicamente schierato con Epic Games, dichiarando che le commissioni imposte da Apple sono una “tassa globale su Internet“.

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right.

La settimana scorsa aveva aggiunto che le commissioni sono troppo alte a causa del duopolio iOS/Android e che il 30% è una tassa nascosta su Internet.

It is a hidden 30% tax on the Internet.

App store fees are obviously too high due to the iOS/Android duopoly.

Pochi giorni dopo, per una strana coincidenza, Phil Shiller (responsabile dell’App Store) ha chiuso l’account su Twitter.

Musk potrebbe usare una versione personalizzata di Android e uno store alternativo, ma non farà molta strada senza i servizi di Google. Visti i precedenti fallimentari (Windows Phone, Amazon Fire Phone e Facebook Phone), le probabilità di successo sono praticamente nulle. Senza app, gli utenti dovranno utilizzare il browser per accedere a Twitter.

Musk ha sottolineato ieri sera che l’incitamento alla violenza comporterà la sospensione dell’account. Tuttavia, come evidenziato dalla Commissione europea, Twitter è il social media più lento nella rimozione dei contenuti.

Incitement to violence will result in account suspension.

Currently suspended accounts will be enabled slowly next week after manual review to determine whether they have potentially broken the law or engaged in spam.

Twitter will be a forum for the peaceful exchange of views.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022