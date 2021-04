Elon Musk presenterà Saturday Night Live: 8 maggio

Pur trovandosi alle prese con la rivoluzione del settore automotive e con l’ambizione di portare il genere umano su Marte, Elon Musk troverà il tempo per presentare il Saturday Night Live. L’annuncio è giunto dall’account ufficiale Twitter: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di sabato 8 maggio.

Una puntata speciale trasmessa come sempre da NBC, con ospite musicale Miley Cyrus. Non un programma qualsiasi, ma lo show che dall’ormai lontano 1975 fa compagnia a decine di milioni di statunitensi ogni fine settimana, tra sketch, parodie ed esibizioni.

Il sito MarketWatch ha pubblicato un documento redatto con il monologo di apertura della puntata. Tra i riferimenti leggibili quello al pianeta rosso, alla Luna, alla Dogecoin (definita la criptovaluta del popolo ) e all’ultimo figlio battezzato X Æ A-Xii. Questo il post del diretto interessato.

Let’s find out just how live Saturday Night Live really is 😈

Non tutti sono entusiasti della scelta di affidare la puntata a Musk, c’è chi lo reputa un errore.

Having Elon Musk host SNL seriously feels like the show's biggest misstep since having Trump host

— Joshua Benton (@jbenton) April 25, 2021