Elon Musk, scommesse sui tweet: oltre 1 mln di dollari a settimana

Come sarebbe un mondo in cui la gente scommette con la stessa foga sul numero di tweet di Elon Musk come sui gol di Vinicius Jr. o Haaland? Folle, senza dubbio, ed è per questo che esiste. E si chiama Polymarket.

Scommesse sui tweet di Elon Musk, ogni settimana oltre 1 milione di dollari in palio

Su Polymarket, il “mercato di previsione” più chiacchierato del web, il toto-tweet di Musk è diventato un appuntamento fisso. Ogni settimana, gli scommettitori si sfidano a colpi di pronostici: più di 400 cinguettii? Oltre 800? Chi ci azzecca, si porta a casa un bel gruzzoletto.

Il giro d’affari è impressionante: solo questa settimana, il volume delle puntate ha sfondato quota 1,9 milioni di dollari. E non è una novità: il “Musk Twitter Market” macina regolarmente oltre un milione a settimana. Ma chi pensa sia un gioco da ragazzi, si sbaglia. Gli scommettitori di Polymarket si applicano seriamente, con tanto di analisi degne dei migliori trader di Wall Street.

C’è chi studia la media dei tweet giornalieri, chi fa previsioni basate sui prossimi lanci di SpaceX, chi elabora complesse strategie per massimizzare le vincite. Insomma, un mondo a parte, che forse non tutti possono capire (noi no di certo).

Musk, il re Mida dei mercati di previsione

Polymarket non è l’unico ad aver fiutato l’affare Musk. Anche il suo rivale Kalshi ha una sezione dedicata all’eclettico miliardario, dove si può scommettere su tutto: dal suo ruolo nella politica ai suoi futuri capital gain. Ma il numero di tweet resta l’oggetto del desiderio, il “cavallo di razza” su cui puntare… dove siamo arrivati.