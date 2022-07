Ecco perché lo smartphone Tesla non si farà

L’automaker di Elon Musk non ha alcuna intenzione di portare sul mercato uno smartphone con il proprio marchio. Né uno smartwatch da mettere al polso. È direttamente il CEO di Tesla a confermarlo, commentando un’indiscrezione circolata online a proposito dell’arrivo di un ipotetico orologio realizzato e commercializzato dal brand.

Tesla non lancerà smartphone né smartwatch

Il numero uno della società (nonché uomo più ricco al mondo) è categorico. Il post non lascia spazio a dubbi o interpretazione e come suo solito va dritto al punto: niente da fare, si tratta di tecnologie ormai obsolete e appartenenti al passato. Se ne facciano una ragione coloro che continuano a guardare agli iPhone e ai modelli Android come a compagni inseparabili delle proprie giornate. Molto meglio guardare avanti, all’interfaccia di Neuralink in grado di mettere in comunicazione il cervello dell’essere umano con un calcolatore.

Decisamente no. Gli smartwatch e i telefoni sono tecnologia di ieri, Neuralink è il futuro.

Definitely not. Smartwatches & phones are yesterday’s technology, Neuralinks are the future. — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2020

Non avremo dunque mai la possibilità di mettere in tasca qualcosa di simile a quel Model P immaginato nel concept video qui sotto e che ha destato parecchio interesse.

Tornando a Neuralink, l’interfaccia uomo-macchina (Brain-Machine Interface) progettata dalla squadra al servizio di Musk dovrebbe poter essere impiegata anzitutto in ambito medico, per il trattamento di pazienti che hanno subito infortuni severi al midollo spinale. I test, finora condotti esclusivamente su animali, potrebbero coinvolgere l’essere umano con un trial clinico previsto già entro il prossimo anno, ovviamente una volta ottenute le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

A proposito, che smartphone utilizza Elon Musk nel quotidiano? Non ricordiamo aperte dichiarazioni in merito alla preferenza di un brand in particolare, ma stando a quanto svelano alcune immagini online e i tag allegati ai tweet condivisi è un possessore di iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.