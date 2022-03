Il social network definitivo, by Elon Musk

Assente da Facebook e molto attivo su Twitter, il numero uno di Tesla e SpaceX sta valutando l’ipotesi di impegnarsi in prima persona nella creazione di un nuovo social network. In arrivo la piattaforma di Elon Musk? È quanto suggerisce un post condiviso nel fine settimana, in risposta a un follower.

Ci sto pensando seriamente.

Elon Musk prepara il lancio di un social network?

Stando a quanto trapelato, potrebbe trattarsi di una piattaforma basata su un algoritmo open source e con priorità assoluta attribuita al principio di libertà d’espressione. Un social in cui la propaganda verrebbe ridotta al minimo.

La scorsa settimana, l’uomo più ricco al mondo si è rivolto ai suoi 79,3 milioni di follower chiedendo loro se ritengono Twitter pienamente rispettoso del diritto alla libertà di parola. L’esito non lascia spazio a interpretazioni: il 70% ha risposto No . In un post successivo ha sottolineato che Le conseguenze di questo sondaggio saranno molto importanti, votate in modo attento . Qualcosa sta già bollendo in pentola?

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Il panorama social è parecchio mutato nel corso degli ultimi anni, con un fisiologico rallentamento della crescita registrata in passato da Facebook e l’esplosione di TikTok, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico più giovane. C’è poi Twitter, che pare sempre più la scelta preferita per le comunicazioni istituzionali e per gli esponenti del mondo politico, come testimonia la guerra in Ucraina.

A queste si aggiungono alternative meno popolate e meno popolari come Parler, nate proprio con l’obiettivo di tutelare la libertà d’espressione, ma che ben presto hanno mostrato il fianco ad abusi e alla pubblicazione di contenuti al limite della legalità. Non possiamo infine non citare Truth, progetto appena lanciato da Donald Trump (escluso dagli altri social) con la finalità non dichiarata di preparare il terreno per una possibile candidatura alle Presidenziali USA 2024. C’è posto per una nuova iniziativa firmata Elon Musk?