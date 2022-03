Starlink aumenta i prezzi: colpa dell'inflazione

L’aumento dei prezzi interessa tutto e tutti: i carburanti, l’energia, persino i servizi di connettività come Starlink. La società di Elon Musk che lo gestisce ha annunciato i rincari, attribuendone la responsabilità all’inflazione che sta facendo sentire il proprio impatto su pressoché ogni mercato.

L’inflazione gonfia i prezzi di Starlink

La comunicazione è giunta sotto forma di email inviata ai clienti. Nel messaggio è esplicitata la possibilità di chiedere un rimborso totale della spesa sostenuta se il kit per la connessione via satellite è stato ricevuto da meno di 30 giorni (o da 200 dollari se da meno di un anno). L’incremento del costo necessario per il sistema hardware è pari a 50 dollari.

A causa degli eccessivi livelli di inflazione, a partire da oggi il prezzo del kit Starlink passa da 499 a 549 dollari per chi ha lasciato un deposito e a 599 dollari per tutti i nuovi ordini.

In salita anche il prezzo dell’abbonamento mensile necessario per usufruire del servizio.

In aggiunta, il prezzo del mensile del servizio offerto da Starlink passerà da 99 a 110 dollari. La nuova tariffa sarà applicata alla tua sottoscrizione a partire dal 22 aprile 2022.

Proprio la scorsa settimana, Elon Musk si è rivolto ai suoi quasi 79 milioni di follower su Twitter chiedendo un loro parere a proposito dell’inflazione e delle sue conseguenze a lungo termine.

Cosa pensate a proposito del probabile tasso di inflazione nei prossimi anni? Tesla e SpaceX stanno assistendo a una significativa pressione inflazionistica per quanto riguarda materie prime e logistica.

Tesla & SpaceX are seeing significant recent inflation pressure in raw materials & logistics — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Non dimentichiamo che si tratta pur sempre dell’uomo più ricco al mondo secondo la classifica stilata da Forbes. In seguito all’inizio della guerra in Ucraina si è schierato al fianco di Volodymyr Zelensky e lanciato un guanto di sfida a Vladimir Putin chiedendo al Cremlino, via Twitter, di organizzare un duello per decidere le sorti del conflitto.